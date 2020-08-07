شكرا لقرائتكم خبر عن استرازينيكا توقع أول صفقة للقاح كورونا مع شركة صينية لإنتاج ملايين الجرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة صناعة الأدوية البريطانية استرازينيكا إن شركة شنتشن كانجتاى للمنتجات البيولوجية الصينية، ستنتج لقاحا لفيروس كورونا كوفيد -19 من أسترازينيكا فى البر الرئيسى للصين، البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، وذلك وفقا لموقع شركة استرازينيكا.

وبموجب الاتفاقية ستضمن شركة كانجتاى الصينية إحدى أكبر شركات تصنيع اللقاحات فى الصين، والتى لديها قدرة إنتاج سنوية لا تقل عن 100 مليون جرعة من الجرعات التجريبية للقاح الذى تطوره شركة استرازينيكا، مع الباحثين فى جامعة أكسفورد، بحلول نهاية هذا العام.

وقالت الشركة الصينية، فى بيان لها، على مواقع التواصل الاجتماعى الصينية، إن الشركة التى تتخذ من منطقة "شنتشن" بالصين مقرا لها يجب أن تكون لديها القدرة على إنتاج 200 مليون جرعة على الأقل بحلول نهاية العام المقبل كجزء من اتفاقية الإطار الحصرية.

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وأكدت استرازينيكا "AstraZeneca" أن الشركتين ستكشفان أيضا إمكانية التعاون بشأن مرشح اللقاح فى أسواق أخرى.

يذكر أن شركة استرازينيكا AstraZenecaوقعت على صفقات تصنيع على مستوى العالم، بما فى ذلك الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، ما يؤدى لإنتاج أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاح.

وبالنسبة للصين تمثل هذه الاتفاقية صفقة كبيرة أخرى لتأمين الوصول إلى لقاح لفيروس كوروناCOVID-19 الذى طورته شركة أسترازينيكا، حيث تدخل الجرعات المحتملة الأخرى فى البلاد قيد التطوير فى مرحلة التجارب الأخيرة على البشر.