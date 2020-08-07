عدوى كورونا.. هل ينتقل الفيروس من المصابين بلا أعراض؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة مفصلة تناولت 303 أشخاص في كوريا الجنوبية أن 29% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لم تظهر لديهم أي أعراض لكنهم كانوا يحملون شحنة فيروسية موازية لأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض المرض.

وتمحورت الدراسة التي أشرف عليها سيونجي لي من جامعة سونتشونهيانج، ونشرت نتائجها مجلة "جاما إنترنل ميديسين" الخميس، على بؤرة إصابات لدى مجموعة متدينين كوريين جنوبيين في دايجو في فبراير/ شباط.

وكانت السلطات قررت عزل المصابين الذين يظهرون أعراضا طفيفة أو من دون أعراض في مبنى خصصته الحكومة وراقب خلاله أطباء وممرضات بدقة تطور الأعراض لديهم كما رصدوا حجم الشحنة الفيروسية باستمرار.

وكان معدل الأعمار في المجموعة موضوع الدراسة 25 عاما، ولم تظهر أي أعراض لدى 89 من أصل 303 أشخاص، أي ما نسبته 29%.



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وبما أن الناس التزموا الحجر إلى حين الحصول على نتائج فحص سلبية، تمكن الطاقم الطبي من تمييز الحالات التي يظهر أصحابها أعراضا في مراحلها الأولية عن الذين لا يظهرون أي أعراض تماما. وفي هذا الإطار، كان 21 شخصا ممن شخصت إصابتهم بالفيروس من دون أعراض في بادئ الأمر لكن ظهرت عليهم أعراض في وقت لاحق.

وتقع دراسات عدة يجري القائمون عليها فحصا واحدا لكل مريض، في التباس بين الحالات التي لا يظهر أصحابها أي أعراض وأولئك الذين هم في مرحلة أولية ما قبل ظهور الأعراض.

وأشار معدو الدراسة إلى أن النتائج الأهم التي توصلوا لها تكمن في أن مستويات تركيز الفيروس لدى الأشخاص المصابين من دون أعراض "شبيهة بتلك الموجودة لدى المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض".