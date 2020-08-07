القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/8/7 02:57 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/8/7 02:57 م بتوقيت أبوظبي

أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عبر حسابها على موقع "تويتر" هاشتاق بعنوان "#نلتزم_لننتصر"، عقب الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول آخر مستجدات مرض "كوفيد- 19". ونشرت الهيئة مقطع فيديو تحت هاشتاق "نلتزم لننتصر" تحث فيه المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا؛ للوصول إلى "صفر إصابات"، مختتمة الفيديو بعبارة "القرار يرجع لك". الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن حملة "نلتزم ننتصر" وأهدافها:



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كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. حملة "نلتزم لننتصر" لمكافحة كورونا بالإمارات ‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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