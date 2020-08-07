الإمارات: 62 ألف فحص كورونا و276 حالة شفاء جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 61.978 فحصاً جديداً لكورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والمخالطين لهم وعزلهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات إلى 62.061 حالة.

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كما أعلنت الوزارة شفاء 276 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 56.015.

وأشارت إلى وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 356 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.