شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على عقار "افيبتاديل" بالاستنشاق لعلاج حالات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA على عقار أفيبتاديل aviptadil 100، لشركةNeuroRx للاستخدام عن طريق الاستنشاق في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا COVID-19 المعتدل والشديد، لمنع تقدمهم إلى فشل الجهاز التنفسى، وذلك وفقا لصحيفة The New York Times"".

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية لمستحضرRLF-100 ، الذى يستخدم عن طريق الاستنشاق، فى الأول من سبتمبر أو قبله.

وأضافت أن عقار "أفيبتاديل"، يظهر كأول علاج لفيروس كورونا، يمنع تكاثر الفيروس فى خلايا الرئة البشرية، كما يمنع أيضًا تكوين السيتوكينات فى الرئة، و"التى يفرزها الجهاز المناعى ما يؤدى إلى مهاجمة الخلايا السليمة بالرئة وتدميرها".

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وأوضحت الصحيفة أن العقار عبارة عن تركيبة حاصلة على براءة اختراع، والذى تمت الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، للاستخدام في حالات الطوارئ، لعلاج مرضى فيروس كورونا COVID-19، فى الحالات الشديدة، أو المتوسطة، لمنع تطور الفشل التنفسى، حيث أنه من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية للمستحضر فى الأول من سبتمبر أو قبله.

وعلى صعيد آخر أكد انتونى فوسى كبير مسئولى الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، نتوقع عشرات الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا التاجى فى بداية عام 2021، موضحا إن شركات صناعة الأدوية ستوفر عشرات الملايين من جرعات لقاحات فيروس كورونا في الجزء الأول من العام المقبل.

وأشار فوسى إلى أنه قد يكون هناك مليار جرعة لقاح متاحة بحلول نهاية عام 2021، وأنه يأمل في أن يتمكن العالم من تجاوز وباء فيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 700 ألف شخص حتى الآن في جميع أنحاء العالم، بمساعدة اللقاح.