شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دولارات سعر لقاح أكسفورد لكورونا فى الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية أن سعر لقاح فيروس كورونا الخاص بجامعة أكسفورد سيقدر بنحو 3 دولارات فى البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض، وهذا يعنى أن Covishield، الذى يتم تصنيعه من جانب معهد أمصال الهند تبقا للاتفاقيه مع شركة استرازينيكا سيتكلف نحو 225 روبية فى الهند.

وفى الآونة الأخيرة أعطى المراقب العام للأدوية فى الهند (DCGI) الإذن لمعهد أمصال الهند لإجراء تجارب سريرية للمرحلة 2/3 من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد في الهند، يخضع مرشح أكسفورد / أسترازينيكا ، ChAdOx1 nCoV-19 ، حاليًا لتجارب المرحلة الثالثة المتأخرة، فى المملكة المتحدة والبرازيل، وتجارب المرحلة 1/2 فى جنوب أفريقيا.

وأعلن معهد أمصال الهند عن توقيعه شراكة جديدة مع Gavi وThe Vaccine Alliance و Bill & Melinda Gates Foundation ، لتسريع تصنيع وتسليم ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح فى الهند والبلدان منخفضة الدخل.

Advertisements

ويستعد معهد أمصال الهند "سيروم" لتصنيع 200 مليون جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا لفيروس كورونا، والذى سيطلق عليه اسم "Covishield " فى الهند، ومع استمرار انتشار COVID-19 حول العالم، تتسابق البلدان للعثور على لقاح للمرض، حيث يجذب لقاح أكسفورد انتباه الخبراء من جميع أنحاء العالم.

معهد مصل الهند (SII) هو أحد شركاء AstraZeneca لتصنيع مرشح لقاح أكسفورد، حيث يستعد لتصنيع 200 مليون جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا لفيروس كورونا، حيث تم منح المعهد إذنًا من قبل مراقب الأدوية العام في الهند (DCGI) لإجراء المرحلة 2 ، 3 تجارب بشرية للقاح في البلاد.

ونقلت وكالات الأنباء الهندية عن مسئول قوله "وفقًا لتصميم الدراسة، سيتم إعطاء كل شخص جرعتين منفصلتين بفارق 4 أسابيع (الجرعة الأولى في اليوم الأول والجرعة الثانية في اليوم 29) وبعد ذلك سيتم تقييم السلامة والمناعة في فترات محددة مسبقًا".