شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الروسية»: اللقاح الأول ضد كورونا سيكون للأطباء وكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نائب وزير الصحة الروسية أوليج جريدنيف أن اللقاح الأولي ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز «جامالي» الروسي، سيتم إعطاؤه للأطباء- الذين يعملون على مواجهة الفيروس وكبار السن.

وقال جريدنيف، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة: «إن اللقاح سيسجل في 12 أغسطس الجاري، ونحن اليوم في المرحلة الأخيرة للتأكد من أن هذا اللقاح آمن».

وأضاف «سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولا بهذا اللقاح»، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن تقييم فعالية اللقاح عندما يتم تشكيل مناعة عند السكان، وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تطوير 26 نوعا مختلفا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية.

وأشارت الهيئة إلى أن لقاحا واحدا طوره مركز «جامالي» اجتاز التجارب السريرية على المتطوعين، موضحة أن مركز «فيكتور» الروسي يقوم أيضا بتطوير لقاح على 6 منصات تكنولوجية مختلفة، وأكدت أنه من المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر، والثاني في أكتوبر من هذا العام.