شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أقنعة الوجه القماشية يمكن أن تقلل من انتشار كورونا بنسبة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دراسة قام بها كل من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة ماكماستر في كندا، أن أقنعة الوجه القماشية توفر مستويات مفيدة سريريًا من الترشيح، والتي لديها القدرة على الحد من انتشار الفيروسات مثل SARS-CoV-2.

ووفقًا للباحثين ، فإن النتائج التي تم نشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings تدعم ارتداء أقنعة من القماش لتقليل انتشار الفيروس التاجي الجديد.

من جانيه أوضح خوان جيسوس كاريرو، أستاذ علم الأوبئة في قسم علم الأوبئة الطبية: " ليس لدينا دليل مباشر على أن أقنعة الوجه تقلل من انتقال- CoV-2 ، لأن ذلك سيتطلب تجربة سريرية عشوائية لن تكون أخلاقية لإجراءها"، ومع ذلك ، فإن الإحصائيات التي وجدناها تظهر بوضوح أن أقنعة الوجه يمكن أن تقلل من انتشار الفيروسات وتحمي مرتديها، ويجب أن تكون هذه الأدلة أكثر من كافية للتوصية باستخدامها ، خاصة بالنظر إلى صعوبة السيطرة على الوباء المستمر".

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وحددت مجموعة البحث 25 مقالة منشورة درست خصائص الترشيح للأقمشة أو أقنعة الوجه القماشية من مختلف التصاميم والمواد، وتم إجراء الاختبارات بطرق مختلفة وباستخدام طرق مختلفة ، مما جعل من الصعب المقارنة بينها.

واتبعت القليل من الدراسات المعايير الطبية القائمة لاعتماد معدات الحماية الشخصية المعدة للاستخدام في الرعاية الصحية. على الرغم من ذلك ، وفقا للباحثين ، أظهرت النتائج بشكل مقنع أن بعض أقنعة الوجه القماشية تقلل من انتشار الجسيمات إلى محيط مرتديها وتقلل من الجسيمات المستنشقة.



الطبقات المتعددة تعمل بشكل أفضل الطبقات المتعددة تعمل بشكل أفضل "قد يبدو من غير المعقول أن القماش المنسوجة ، مع وجود مساحة بين الخيوط المرئية للعين المجردة ، يمكن أن يمنع الجسيمات الدقيقة في نطاق حجم الهباء الجوي ، لكن البيانات تظهر بشكل فاعليتها، حتى الطبقات الفردية تسد بعض الجسيمات ، وشدد الباحثون على أنه يجب أن يكون استخدام أقنعة الوجه مكونًا رئيسيًا للحد من انتشار COVID-19 ، والذي يتماشى مع التوصيات الحالية من منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة".



يوفر القطن أفضل حمايةكانت المواد المعروضة لتقديم أفضل حماية هي الشاش (نوع من القطن غير المكتمل) والقطن ، ويفضل أن يكون في 3 إلى 4 طبقات ، على سبيل المثال ، أدى قناع الوجه الجراحي التاريخي المصنوع من 4 طبقات من الشاش إلى تقليل تلوث الهواء إلى نفس مدى أقنعة الوجه الطبية التي يمكن التخلص منها ، حتى بالنسبة للجسيمات الدقيقة في نطاق حجم الهباء الجوي. يوفر القطن أفضل حمايةكانت المواد المعروضة لتقديم أفضل حماية هي الشاش (نوع من القطن غير المكتمل) والقطن ، ويفضل أن يكون في 3 إلى 4 طبقات ، على سبيل المثال ، أدى قناع الوجه الجراحي التاريخي المصنوع من 4 طبقات من الشاش إلى تقليل تلوث الهواء إلى نفس مدى أقنعة الوجه الطبية التي يمكن التخلص منها ، حتى بالنسبة للجسيمات الدقيقة في نطاق حجم الهباء الجوي.

قام الباحثون بتجميع التوصيات للمصنعين ولأولئك الذين يختارون صنع أقنعة الوجه الخاصة بهم ، بما في ذلك الرسومات التي توضح أنماط الخياطة اليدوية وتعليمات الاستخدام والغسيل.