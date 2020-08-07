تجربتي مع شاي الماتشا للتخسيس لا يمكن تفويتها 

لا يمكن تفويت تجربتي مع شاي الماتشا للتخسيس. فهي مذهلة بنتائجها حيث انها لم تساعدني على خسارة الوزن فقط، بل ساهمت في تحسين الكثير من المؤشرات لدي مثل الضغط والسكر. ولهذا حرصت على تحضيره بالطريقة الصحيحة وعلى شربه بانتظام. ولأنها ناجحة قررت الا احتفظ بتجربتي مع شاي الماتشا لنفسي وبتشاركها مع كل من تريد خسارة الوزن والحفاظ على جسم سليم بسهولة.

طريقة اعداد شاي الماتشا

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قبل ان ابدأ برواية تفاصيل تجربتي مع شاي الماتشا، لا بد من ان اذكر كيفية تحضيره التي تعملتها من احدى الخبيرات.

المقادير

نصف معلقة صغيرة من بودرة شاي الماتشا الذي اشتريته من احد المتاجر المتخصصة

3 اكواب من ماء الشرب الساخن



الخطوات

1 من اجل تحضير هذا الشاي اضفت البودرة الى الماء في كوب مخصص لشرب هذا النوع من الشاي.

2 قمت بخفق المزيج مرات عدة حتى اصبح متجانساً مع تكون الرغوة على صفحته. وهكذا اصبح الشاي جاهزاً للشرب.

تجربتي مع شاي الماتشا

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قررت بدء هذه التجربة بناء على نصيحة صديقة لي اختبرت مفعول هذا الشاي وتمكنت من خلال ذلك من خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات. وما فعلته هو انها واظبت على تناول كوب منه مرتين يومياً. لكنها اضافت اليه القليل من عصير الليمون. ولأنها اتبعت نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً وتخلت عن الدهون الضارة والسكريات خسرت اكثر من 8 كيلوغرامات. ولهذا قررت تكرار الامر بدوري واضفت الى الروتين اليومي ممارسة التمارين الرياضية من 3 الى 4 مرات اسبوعياً. ومع مرور الوقت بدات أفقد الكيلوغرامات الزائدة واشعر بالكثير من الارتياح.

فوائد شاي الماتشا



من خلال تجربتي مع شاي الماتشا عرفت انه يحتوي على العديد من الفوائد وانه يمكن ان يساعد على التخلص من بعض المشاكل الصحية. والاهم ان تناوله لا يؤدي الى استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية.

- يعتبر مصدراً مهماً لمضادات الاكسدة الفعالة التي تعمل على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة والالتهابات والتي تساهم في انقاص الوزن.

- يمكن تناول هذا الشاي بانتظام ان يحفز عملية الايض وحرق الدهون وخصوصاً في حال ترافق ذلك مع ممارسة التمارين الرياضية ومع اتباع نظام حياتي وغذائي صحي والتخلي عن العادات الضارة.

- يمكن الاعتماد عليه من اجل تنظيم مستوى السكر في الدم. ويعود هذا الى احتوائه على كمية كبيرة من الالياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحد من الرغبة في اكل الاطعمة الغنية بالسكر وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يقلل من الشعور بالتوتر والتعب لأنه يمنع ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول في الدم.

- يزود الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها لأداء وظائفه المختلفة.



- يمكن شرب هذا الشاي بشكل منتظم ان يوفر الحماية لصحة الكبد والحد من خطر التليف.

- تعزيز وظائف الدماغ وتحسين القدرة على الانتباه والتركيز والذاكرة. ويعود هذا الى احتوائه على مادة الثيانين التي تساعد على اليقظة والتنبه وعلى الاسترخاء والحد من التوتر.

- الوقاية من السرطان بسبب غنى هذا المشروب بمضادات الاكسدة المحاربة للشوارد الحرة والكاتشين.



- حماية القلب من الامراض.

- المساعدة على الحفاظ على صحة الاسنان نتيجة احتوائه على مادة الفلورايد. ولهذه الاسباب قررت تكرار تجربتي مع شاي الماتشا مجدداً كما حرصت على شربه من دون ان اضيف اليه السكر.



