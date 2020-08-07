شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حذفت «يوتيوب» أكثر من 2500 قناة مرتبطة بالصين؟ جوجل تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جوجل، الخميس، أنها قامت بحذف أكثر من 2500 قناة يوتيوب مرتبطة بالصين، في الفترة من أبريل ويونيو 2020، كجزء من جهودها للتخلص من المعلومات المضللة على منصة الفيديوهات المصورة «يوتيوب» والتى ثُبت ان لها علاقة بالصين.

وكانت إدارة جوجل قد اعلنت في وقت سابق، أنها قامت بحذف 277 قناة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. وأوضحت الشركة في بيان لها، أن القنوات تمت إزالتها كجزء من تحقيقها المستمر في عمليات التأثير الموجه المرتبط بالصين.

وجاء في البيان: «هذه القنوات نشرت بشكل عام محتوى غير مرغوب فيه وغير سياسي، لكن مجموعة فرعية صغيرة نشرت محتوى سياسياً في المقام الأول باللغة الصينية مماثل للنتائج الواردة في تقرير شركة جرافيكامن ضمنه المحتوى المرتبط برد الولايات المتحدة على تداعيات فيروس كورونا».

لم تحدد جوجل أسماء القنوات التي تم حذفها، باستثناء ربط مقاطع الفيديو بنشاط مشابه رصدته منصة تويتر وحملة تضليل حددتها شركة «جرافيكا» المتخصصة في تحليلات منصات التواصل الاجتماعي في أبريل الماضى.

واوضحت شركة «جرافيكا» في ذلك الوقت، أنها رصدت مجموعة كبيرة من الحسابات على مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويتر، التي بدأ تفعيلها في وقت مبكر من هذا العام، والتي بدت كأنها جزء من حملة دعائية عالمية.

واستفادت الحسابات الصينية بشكل كبير من لقطات الفيديو المأخوذة من القنوات الحكومية الموالية للصين، إلى جانب النصوص الطويلة باللغتين الصينية والإنجليزية.

وأشار البيان انه تخلل ذلك المحتوى السياسي، منشورات أخرى عادية من المناظر الطبيعية وكرة السلة ومقاطع فيديو تيك توك، والتي يبدو أنها مصممة لتمويه المحتوى السياسي الذي يقومون بتوجيهه عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

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وفي يونيو، قالت شركة تويتر إنها حذفت أكثر من 20 ألف حساب، لهم علاقة بعمليات الدعاية الصينية و150 ألف حساب يعمل على تعزيز محتوى الشبكة الأساسية.