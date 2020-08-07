شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار طريقة تعقيم آمنة يمكن رشها فى الهواء وعلى الجسم تقلل الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بجامعة بيردو الأمريكية طريقة تطهير وتعقيم يمكن رشها في الهواء تقلل من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، واستخدم الباحثون مواد آمنة في هذه التقنية التطهيرية المبتكرة، حيث استخدموا مواد صالحة للأكل وهي أصباغ تلوين الطعام ويمكن رش هذه المادة على الجسم أو الأسطح المختلفة لأغراض التعقيم وتقليل مخاطر الإصابة.

ووفقاً لموقع "ميديكال" فقد ألقت جائحة فيروس كورونا ضوءًا جديدًا على الحاجة إلى ابتكار طرق تطهير أفضل وأكثر أماناً للأفراد والمنشآت من المنتجات الكيميائية فقط.

تستخدم طريقة التطهير لفريق جامعة بيردو مواد صالحة للأكل وقد قدم فريق البحث هذه التقنية الجديدة في شهر يوليو خلال مؤتمر افتراضي عن كورونا برعاية المجلس الأمريكي للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

ويتلقى الفريق الدعم من صندوق Purdue's Trask Innovation Fund ، الذي يساعد المختبرات في تسويق ابتكاراتهم.

وقال يونج كيم، أستاذ بقسم الهندسة الطبية الحيوية ، جامعة بيردو، "إن معظم البخاخات المضادة للفيروسات والجراثيم المستخدمة في المطهرات المضادة للفيروسات والجراثيم المحمولة جواً، مثل بيروكسيد الهيدروجين المتطاير، والأوزون والإضاءة فوق البنفسجية العميقة، تشكل خطراً على البشر بيولوجياً. "

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وأضاف "بالإضافة إلى ذلك ، فإن المطهرات التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم والجسيمات النانوية المعدنية النبيلة تشكل مخاطر مسببة للسرطان والسمية الخلوية."

وقال كيم أيضًا إن هناك حاجة إلى طرق جديدة نظرًا لأن انتقال مسببات الأمراض (الفيروسات والبكتيريا) يحدث غالبًا في الهواء وتنتقل العدوى بمسببات الأمراض عن طريق الهواء.

قد تساعد طريقة جامعة بيردو أيضًا في البيئات الطبية ، حيث يتعرض أخصائيو الرعاية الصحية عادةً للعوامل المسببة للأمراض عندما يخلعون معدات الحماية الشخصية الخاصة بهم.

تستخدم تقنية العلاج بالضوء المضاد للفيروسات المحمولة جواً من بوردو صبغات تلوين الطعام المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) للتخفيف من مخاطر انتقال مسببات الأمراض المحمولة جواً ويشار إلى ذلك بمنظف ضوئي ديناميكي محمول جواً.

قال كيم: "لقد أظهرنا مع حلنا الجديد كيف أن تنشيط الضوء المرئي للعديد من أصباغ تلوين الطعام المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير يولد أكسجينًا فرديًا، والذي يمكن استخدامه لقتل مسببات الأمراض المحمولة في الهواء".

وتابع "في المجتمع الطبي، من المعروف جيدًا أن الأكسجين المفرد فعال في تعطيل الفيروسات..نحن نعمل على تطوير نظام لتوليد الهباء الجوي يشتت الفيروسات ويقتلها في الهواء. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن العاملين في مجال الرعاية الصحية غالبًا ما يصابون عند إزالة معدات الوقاية الشخصية ، يمكن تثبيت هذه التكنولوجيا في غرفة لأخصائيي الرعاية الصحية لتغيير معدات الوقاية الشخصية في المستشفيات. "