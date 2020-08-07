الخرف لدى النساء.. الأسباب والأعراض

عند التقدم في العمر تتراجع الكثير من وظائف الجسم مما يعرضه إلى الإصابة ببعض الأمراض، ويعد الخرف هو الهبوط التدريجي في القدرات الفكرية والذي عادة ما يكون بسبب أحد الأمراض العضوية التي تصيب الدماغ.

وأشارت دراسات وأبحاث عديدة إلى أن الخرف يصيب النساء بمعدل أكبر من الرجال، وهناك أسباب اجتماعية وبيولوجية تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف وألزهايمر والذي يعتبر نوعا من أنواع الخرف، وفيما يلي أهم أسباب الخرف لدى النساء وأعراضه..

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أسباب الخرف لدى النساء

أشارت الجمعية الدولية لمرض ألزهايمر إلى بعض الأسباب للخرف عند النساء وأبرزها:

يحدث الخرف عادة في عمر أكبر من 60 عاما لدى النساء.

حدوث تغيرات بالدماغ وخاصة مع التقدم في العمر.

التلف في الدماغ بسبب إصابة في الرأس أو حدوث أورام في الدماغ.

الإصابة بمرض باركنسون.

الإصابة بداء هنتنجتون.

يعتبر الزهري العصبي من أحد مسببات الخرف عند النساء.

تراكم بروتينات بيتا أميلويد بين خلايا المخ مما يؤثر على الروابط العصبية.

أشارت دراسة نشرت في جريدة the sun البريطانية إلى أن السمنة في عمر الخمسين قد تؤدي إلى الخرف، خاصة من يعانين من السمنة في منطقة البطن.

تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف وخاصة عند سن اليأس أو انقطاع الطمث عند النساء نتيجة التغيرات الهرمونية بالجسم.





أعراض الخرف عند النساء

الأعراض الأولية

صعوبة تذكر اسم شخص جديد.

عدم القدرة على أداء المهام الاجتماعية بكفاءة.

وضع الأشياء الثمينة في أماكن غير مخصصة لها ونسيانها.

التعرض إلى النسيان السريع لما تم قراءته منذ وقت قليل.

الأعراض المتوسطة

التقلبات في المزاج والميول إلى الوحدة.

عدم القدرة على تذكر الأحداث المهمة التي تمر بها المرأة.

الصعوبة في تذكر الأماكن أو عنوان المنزل.

الصعوبة في التحكم بعملية الإخراج.

عدم الانتظام بالنوم.

مريض الخرف يراوده الكثير من الشكوك لمن حوله.

تكرار بعض التصرفات.

الأعراض المتأخرة

الصعوبة في التواصل مع الآخرين.

وجود بعض المشكلات الجسدية ومنها القدرة على المشي والجلوس والصعوبة في البلع.

عدم إدراك الأمور التي تحدث من حول مريض الخرف.

يكون مريض الخرف أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وخاصة التهاب الرئة.

الأعراض النفسية للخرف عند النساء