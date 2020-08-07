كورونا حول العالم.. زيادة قياسية في الهند وإصابات جديدة بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 717 ألفا و717 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 19 مليونا و261 ألفا و406 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 12 ملايين و363 ألفاً و249 مصابا حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

37 إصابة جديدة في الصين

قالت لجنة الصحة العامة في الصين، الجمعة، إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الخميس، دون تغير عن اليوم السابق.

ووفقاً لبيان اللجنة، فإن 10 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما تم تسجيل 14 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين 84565، بينما لا يزال عدد الوفيات عند 4634.





ارتفاع إصابات ألمانيا إلى 1147

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.

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وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 8 حالات إلى 9183.





زيادة قياسية في الهند

أعلنت الهند، الجمعة، تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 62538، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 2.03 مليون حالة.

وبذلك أصبحت الهند ثالث دولة تسجل أكثر من مليوني إصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع اتساع انتشار العدوى بالبلدات الأصغر والمناطق الريفية.

ارتفاع وفيات أستراليا إلى 266

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و11 حالة وفاة، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 181 وفي أستراليا إلى 266.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 19862 إصابة تعافى منها 11112 شخصاً.



