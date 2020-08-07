أوراق الزيتون.. فوائد مذهلة للمعدة والمناعة

يتمتع الزيتون والزيوت التي يتم استخراجها منه بفوائد عديدة، كما تتضمن أوراقه فوائد مذهلة للجسم والوقاية من بعض الأمراض.

وتحتوي أوراق الزيتون على الأوليوروبين والبوليفينول والفلافونويدات والتي تعتبر من أهم مضادات الأكسدة المهمة، ومن خلال ما يلي نتعرف على فوائد أوراق الزيتون الصحية..





فوائد أوراق الزيتون

زيادة إنتاج الإنسولين

أثبتت العديد من الدراسات على أوراق الزيتون أن لها القدرة على زيادة إنتاج الأنسولين، مما يساعد على تنظيم السكر بالدم والحفاظ عليه في مستوياته الطبيعية، ولهذا عليك باستخدام أوراق الزيتون من خلال غليها في الماء وتناول المشروب الناتج عنها للسيطرة على السكر بالدم.

تحسين الهضم

خلاصة أوراق الزيتون تساعد على تحسين عملية الهضم والتقليل من الانتفاخات والغازات، فضلا عن أنه يساعد على التخلص من الإمساك، وهذا لأن أوراق الزيتون تساعد على توازن البكتريا بالأمعاء مما يساعد على الهضم بشكل أفضل، كما أن أوراق الزيتون مهمة للتخلص من تهيج القولون العصبي.

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مقاومة السرطان

أوراق الزيتون تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الحماية من التعرض إلى مرض السرطان، إذ إنه يحتوي على مادة البوليفينول والفلافونيدات والتي تعتبر مهمة لمواجهة الجذور الحرة المسببة للسرطان مما يقي من نمو الأورام السرطانية.

خفض ضغط الدم

تناول مغلي أوراق الزيتون يساعد على التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، حيث إنه يساعد على حماية جدران الأوعية الدموية من حدوث أي خلل، فضلا عن أن أوراق الزيتون تحتوي على بعض المواد التي تمنع حدوث أكسدة الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي تمنع تراكم الدهون بالأوعية الدموية.





تقوية المناعة

بفضل مضادات الأكسدة التي توجد بأوراق الزيتون فإنه يساعد على تقوية المناعة والحماية من الأمراض، ووفق دراسة أشارت إليها مجلة Bioresource Technology عام 2010 فإن أوراق الزيتون تحتوي على الفينولات التي تساعد على منع تلف الخلايا والحماية من التعرض إلى الأمراض المختلفة.

تعزيز وظائف الدماغ

أوصت الدراسات المختلفة بأن تناول مستخلص أوراق الزيتون يساعد على الوقاية من التعرض إلى الأمراض العصبية ومنها مرض ألزهايمر وباركنسون، ويعزز وظائف الدماغ بشكل جيد، فضلا عن أنه يساعد على التقليل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.