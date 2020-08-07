شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما علامات الإصابة بمرض السل الكامن والنشط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السل مرض معدي يصيب الرئتين عادة وعلى الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على أي عضو في الجسم يمكن أن يتطور عندما تنتشر البكتيريا من خلال قطرات في الهواء ويمكن أن يكون السل قاتلاً ، ولكن في كثير من الحالات ، يمكن الوقاية منه وعلاجه وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2018 ، أصيب ما يقرب من 10 ملايين شخص حول العالم بمرض السل وتوفي 1.5 مليون شخص بسبب المرض، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" الأمريكي.



مرض السل

س: ما هو مرض السل؟

قد يعاني الشخص المصاب بالسل من تضخم في الغدد الليمفاوية وقد يصاب الشخص بالسل بعد استنشاق بكتيريا المتفطرة السلية (M. tuberculosis).

عندما يصيب السل الرئتين ، يكون المرض هو أكثر الأمراض المعدية ، ولكن عادة ما يصاب الشخص بالمرض فقط بعد الاتصال الوثيق بشخص مصاب بهذا النوع من السل.

عدوى السل (السل الكامن)

يمكن أن يكون لدى الشخص بكتيريا السل في جسمه ولا تظهر عليه أعراض أبدًا في معظم الناس ، يمكن أن يحتوي الجهاز المناعي على البكتيريا حتى لا تتكاثر وتسبب المرض في هذه الحالة ، سيكون لدى الشخص عدوى السل ولكن ليس مرضًا نشطًا.

يشير الأطباء إلى هذا على أنه مرض السل الكامن قد لا يعاني الشخص أبدًا من الأعراض ولا يدرك أنه مصاب بالعدوى لا يوجد أيضًا خطر نقل العدوى الكامنة إلى شخص آخر ومع ذلك ، لا يزال الشخص المصاب بالسل الكامن بحاجة إلى العلاج.

مرض السل (السل النشط)

قد يكون الجسم غير قادر على احتواء بكتيريا السل هذا أكثر شيوعًا عندما يضعف جهاز المناعة بسبب المرض أو استخدام بعض الأدوية.

عندما يحدث هذا، يمكن للبكتيريا أن تتكاثر وتسبب الأعراض، مما يؤدي إلى السل النشط يمكن للأشخاص المصابين بالسل النشط أن ينشروا العدوى.

بدون تدخل طبي ، يصبح السل نشطًا في 5-10٪ من الأشخاص المصابين بالعدوى ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يحدث التقدم في حوالي 50٪ من هؤلاء الأشخاص خلال 2-5 سنوات من الإصابة بالعدوى.



السل

س: ما أعراض السل ؟

يجب على الشخص زيارة الطبيب إذا كان يعاني من:

-سعال مستمر يستمر 3 أسابيع على الأقل

-البلغم ، الذي قد يحتوي على دم عند السعال

-فقدان الشهية والوزن

-شعور عام بالإرهاق والتوعك

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-تورم في الرقبة

-حمى

-تعرق ليلي

-ألم صدر

السل الكامن: لن تظهر على الشخص المصاب بالسل الكامن أي أعراض، ولن يظهر أي ضرر على الأشعة السينية على الصدر. ومع ذلك ، سيشير اختبار الدم أو اختبار وخز الجلد إلى الإصابة بعدوى السل.

السل النشط: قد يعاني الشخص المصاب بمرض السل من سعال ينتج البلغم والتعب والحمى والقشعريرة وفقدان الشهية والوزن. تزداد الأعراض سوءًا بمرور الوقت ، ولكن يمكن أيضًا أن تختفي وتعود تلقائيًا.

ما وراء الرئتين

يؤثر السل عادة على الرئتين ، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تظهر في أجزاء أخرى من الجسم. هذا أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

يمكن أن يسبب السل:

-تورم الغدد الليمفاوية باستمرار أو "غدد منتفخة"

-ألم بطن

-آلام المفاصل أو العظام

-صداع مستمر

-النوبات