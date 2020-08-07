شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد نجاح علاج التهاب المفاصل فى تقليل أعراض كورونا الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجد فريق من الباحثين بجامعة بوسطن الأمريكية أن المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا الشديدة قد تحسنوا عند إعطائهم دواء tocilizumab الذى يستخدم في علاج أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والعديد من الأمراض الالتهابية، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

حيث كان العلاج أكثر فعالية عند إعطائه في وقت مبكر من مسار المرض ، مما أدى إلى تقليل معدل الوفيات والحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى.

وأظهرت النتائج المنشورة في المجلة الدولية للأمراض المعدية أن مثبطات إنترلوكين -6 تبدو طريقة علاج أكثر فعالية مقارنة بالخيارات الأخرى ، بما في ذلك ريميديسفير وديكساميثازون ، الموصى بها والتي يتم استخدامها حاليًا لمواجهه الوباء.

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وقال الباحث في الدراسة مانيش ساجار من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة: "في الوقت الذي يتم فيه اختبار العلاجات بشكل عاجل وسط جائحة فيروس كورونا، فإن نتائج الدراسة تقدم بعض الأمل في إيجاد حلول لعلاج المرضى المصابين بهذا المرض بشكل أفضل".

وفقًا للدراسة ، فإن مستويات IL-6 المرتفعة قد تتوسط الاستجابات الالتهابية الجهازية الشديدة التي تحدث في المرضى الذين يعانون من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة أو عدوى كورونا.

شملت الدراسة القائمة على الملاحظة 255 مريضاً الذين عولجوا بدواء التهاب المفاصل ، ووجد تحليل الدراسة مع أخذ العينات مع الاستبدال أن المرضى الذين تلقوا العقار كان لديهم معدل وفيات أقل.

كان معدل الوفيات بنسبة 22.9 % لمرضى مركز بوسطن الطبي 105 الذين احتاجوا إلى رعاية وحدة العناية المركزة (41.1 %) أقل بكثير من معدل الوفيات المنشور سابقًا بنسبة 45-50 % في دراسات أخرى لوحدة العناية المركزة.