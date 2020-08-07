5 أطعمة لا تغفلها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على صحة أعضاء الجسم المختلفة ، وهناك 5 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي لتقليل خطر اضطرابات الرئة ، بما في ذلك السرطان.

ومع تهديد جائحة COVID-19 الذي يلوح في الأفق فوق رؤوسنا وحقيقة أن الفيروس يؤثر على الرئتين كعضو أساسي ، فمن المهم للغاية العناية المناسبة بالعضو الحيوي وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

5 أطعمة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة والاضطرابات الأخرى

الخضروات الصليبية : تشمل عائلة الخضروات القرنبيط والقرنبيط والكرنب وما إلى ذلك، يمكن لهذه الأطعمة تقليل خطر العديد من الأمراض ، بما في ذلك السرطان هذه الأطعمة غنية بالكبريتافان المعروف بخصائصه المضادة للسرطان.

الأطعمة البرتقالية والحمراء : الأطعمة البرتقالية والحمراء مثل الجزر والبرتقال والفلفل وغيرها هي غنية بالكاروتينويد وهو مضاد للأكسدة يمنحهم اللون يمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة حماية المدخنين من سرطان الرئة ويمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 25 % ، وبنسبة 37 % لدى المدخنين.

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فول الصويا: تشير بعض الأبحاث إلى أن الإستروجين قد يلعب دورًا في سرطان الرئة ، كما يفعلون في تطور سرطان الثدي بما أن أطعمة الصويا تساعد في إبقاء الهرمون تحت السيطرة ، فقد يكون تضمين فول الصويا في نظامك الغذائي فكرة جيدة للحد من سرطان الرئة.

الأسماك الدهنية: الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد هذه المغذيات في الحفاظ على صحة الرئتين من خلال تقليل تأثير دخان السجائر في الرئتين.

الخضروات الخضراء : مثل السبانخ الغنية بالفولات يمكن أن تساعد في منع سرطان الرئة، حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب الذي يحمي الخلايا من مسرطنات التبغ ، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.