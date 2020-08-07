شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عناصر غذائية مفيدة لصحة الأم والطفل خلال فترة الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد اتباع نظام غذائي صحي ومغذي ضروريًا دائمًا للحفاظ على نمط حياة نشط وصحي ، ولكن من المهم للغاية إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فإنها تتطلب الكثير من الطاقة وتناول المغذيات بشكل صحيح، من الضروري أن يوفر لك ما تأكلينه في نظامك الغذائي جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها أثناء الرضاعة الطبيعية ، مثل البروتين والكالسيوم والحديد والفيتامينات المختلفة، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

ما هي العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة أثناء الرضاعة الطبيعية؟

وفقًا للخبراء ، تحتاج النساء الأصحاء الحوامل أو المرضعات إلى الحصول على ما بين 300 إلى 500 سعر حراري إضافي يوميًا لتلبية احتياجاتهم من الطاقة ودعم النمو الصحي لأطفالهم ربما يساعد اختيار الأطعمة المغذية في دعم إنتاج حليب الثدي .

فيما يلي بعض العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها الرضاعة الطبيعية وكيفية العثور عليها في مصادر الطعام الشائعة:

البروتين: هناك زيادة طفيفة في متطلبات البروتين أثناء الرضاعة مقارنة بالطاقة ومع ذلك ، إذا كان استهلاكك للطاقة منخفضًا ، فسيتم استنفاد مخزون البروتين في جسمك واستخدامه لتوليد الطاقة يمكن تلبية الاحتياجات المتزايدة من البروتين عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والجبن والحليب علاوة على ذلك ، إذا لم يكن لديك كمية كافية من البروتين ، فسيتم إسقاط كمية الكازين في الحليب، الكازين هو مركب بروتين مهم من حليب الأم يساعد على تزويد طفلك بالكالسيوم والفوسفات.

حمض الفوليك: حمض الفوليك مهم حقًا للنمو الصحي لدماغ الطفل وحبله الشوكي. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد أيضًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء (خلايا الدم الحمراء) و خلايا الدم الحمراء تشمل المصادر الغنية لحمض الفوليك الخضار الورقية والفاصوليا والمكسرات والحمضيات والحبوب المدعمة.

فيتامين أ: فيتامين أ ضروري لنمو قلب الطفل وعينيه وجهازه المناعي يمكن أن يكون استهلاك فيتامين أ أو المفرط ضارًا للطفل المتنامي حاولى تضمين هذه المصادر الغنية بفيتامين أ في نظامك الغذائي الفواكه والخضروات (مثل الجزر والشمام والبطاطا الحلوة) والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

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فيتامين ب 12: يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء للطفل وكذلك في نمو وعمل الدماغ ويوجد فيتامين ب 12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية.

فيتامين ب 6: يساعد فيتامين ب 6 في إنتاج كرات الدم الحمراء لدى الأطفال بالإضافة إلى ذلك ، يساعد في تحلل البروتينات والدهون والكربوهيدرات تشمل المصادر الغنية بفيتامين ب 6 الأسماك والحبوب الكاملة والدواجن والموز والحبوب المدعمة.

فيتامين د: فيتامين د مهم جدا لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم من الجسم للحفاظ على عظام وأسنان قوية وصحية تشمل المصادر الجيدة الحليب المدعم قليل الدسم أو خالي الدسم وصفار البيض والسلمون وعصير البرتقال المدعم.

فيتامين ج: يلعب فيتامين ج دورًا مهمًا في نمو وإصلاح الأنسجة ، وتطور الأسنان والعظام كما أنه يساعد في امتصاص الحديد من الجسم بعض المصادر الغنية بالحديد تشمل البروكلي والطماطم والحمضيات وعصائر الفاكهة المدعمة.