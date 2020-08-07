شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية خفض الكوليسترول لا تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة نيومكسيكو الأمريكية أن أدوية خفض الكوليسترول "الستاتين" ليست فعالة في الحد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، وقام العلماء بتحليل 35 دراسة حول آثار الأدوية التي تخفض الكولسترول الضار ووجدوا أن هذه الأدوية ليس لها فائدة ثابتة، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد البحث، الذي نشر في المجلة الطبية البريطانية، أن ثلاثة أرباع جميع الدراسات أبلغت عن عدم انخفاض معدل الوفيات بين أولئك الذين تناولوا أدوية الستاتين.

وأشارت نصف الدراسات إلى أن حبوب خفض الكوليسترول لم تمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وزعم المؤلفون أن الأطباء تجاوزوا الأدلة التي تشير إلى أن العقاقير المخفضة للكوليسترول، التي توصف بشكل روتيني للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، ليست فعالة.

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قال المؤلف الرئيسي الدكتور روبرت دوبروف، من كلية الطب بجامعة نيومكسيكو الأمريكية، "يبدو من المنطقي استهداف الكوليسترول الضار لأنه يعتبر ضروريًا لتطوير أمراض القلب والأوعية الدموية لكن بالنظر إلى العشرات من تجارب خفض الكولسترول الضار فقد فشلت الدراسة في إثبات فائدة ثابتة لهذه الأدوية التي تخفض الكوليسترول".

حوالي 8 مليون شخص في بريطانيا و 35 مليون في الولايات المتحدة يأخذون العقاقير المخفضة للكوليسترول ويعتقد أنها تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

توصف الستاتينات بشكل روتيني للأشخاص الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وكبار السن أكثر من 75 عامًا.

ومع ذلك ، في الدراسة الجديدة ، يجادل العلماء بأن أدوية الستاتين ليست فعالة بشكل خاص في الحد من الوفاة.

ويزعمون أن التركيز على مستويات الكوليسترول يفشل في تحديد العديد من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك أولئك المعرضين لخطر منخفض، والذين لا يحتاجون إلى علاج.