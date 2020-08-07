إصابات كورونا عالميا تتخطى حاجز الـ19 مليون شخص

سجلت أكثر من 19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، بينها مليون حالة خلال أربعة أيام، حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.



وفي المجموع، تم إحصاء ما لا يقلّ عن 19,000,553 إصابة، بينها 712,315 وفاة.

والولايات المتحدة والبرازيل هما أكثر البلدان تضررا، إذ سجلت الأولى 4,870,367 إصابة (159,864 وفاة)، فيما سجّلت الثانية 2,912,212 إصابة (98,493 وفاة).

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ومع تواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح حول العالم، تركز الكثير من الأبحاث على دور الجهاز المناعي لدى المرضى الذين يصابون بعدوى شديدة.

وتقول إحدى النظريات الشائعة إن الجهاز المناعي يعطي رد فعل مبالغ فيه لمحاربة الفيروس، حيث ينتج بعد عدة أيام ما يسمى بـ"عاصفة السيتوكين"، التي تؤدي إلى تلف الأعضاء المميت، وخاصة الرئتين.

لكن النتائج الجديدة التي توصل إليها فريق من الباحثين بقيادة علماء في كلية الطب بجامعة واشنطن في "سانت لويس" تشير إلى نظرية أخرى وهي أن المصابين بكورونا يمرضون لأن أجهزتهم المناعية لا تستطيع أن تفعل ما يكفي لحمايتهم من الفيروس.

واقترح الباحثون في ورقتين تم نشرهما مؤخراً بمجلة الجمعية الطبية الأمريكية "جاما" ومجلة "جي سي آي – إنسيت" أن تعزيز المناعة يمكن أن يكون استراتيجية علاجية محتملة لـ"كوفيد-19".