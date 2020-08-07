الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/8/7 01:44 ص بتوقيت أبوظبي
اتفق وزيرا الخارجية السعودي والقبرصي، الجمعة، خلال لقاء بينهما على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا والنأي بها عن جميع التدخلات الخارجية.
كما شدد الجانبان على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وعبّر الجانب القبرصي عن إدانته لما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من هجمات على أراضي المملكة.
جاءت التصريحات خلال زيارة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي إلى جمهورية قبرص، التقى خلالها نظيره نيكوس خريستودوليديسن، وأجريا محادثات رسمية شهدت توافقاً حيال العديد من الموضوعات.
كما عقد وزيرا الخارجية مؤتمراً صحفياً مشتركاً عبّرا فيه عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص على أراضيها ودعوة جميع الأطراف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار ووفقاً لقواعد القانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي يؤكد خلال لقاء مع نظيره القبرصي على دعم السعودية للحقوق السيادية لجمهورية قبرص على أراضيها المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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