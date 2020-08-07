شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغريدة الدكتورة رانيا المشاط.. إيلون ماسك هل يقبل الدعوة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت تغريده على تويتر جدلا وردود افعال متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين منددين بموقف إيلون ماسك، دعوه إلى عدم تداول نظريات منذ زمن بعيد بشأن أهرامات الجيزة، فيما اختار آخرون السخرية للرد، اما رد الدكتورة رانيا المشاط، فكان دعوة ذكية للسياحة إلى مصر.

حيث قال ماسك في تغريدة على تويتر: «من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات»

غير أن وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط التي كانت تشغل منصب وزيرة السياحة سابقا، اغتنمت تغريدة إيلون ماسك كفرصة للتسويق لآثار مصرنا الجميلة.

وكتبت على تويتر: «أتابع عملك بإعجاب كبير وأدعوك مع سبيس إكس لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضاً للتحقق من مقابر بناة الهرم».

وأضافت: «سيد ماسك، نحن في انتظارك»، داعية رجل الأعمال إلى زيارة الأهرامات.

وتبع ماسك سلسلة تغريداته عن الموضوع برابط لمقال منشور على موقع «بي بي سي» حول تاريخ الهياكل العملاقة، ووصفه بأنه «ملخص معقول» لكيفية بناء الأهرامات.

Advertisements

إلى الان لم نجد رد لقبول الدعوة من عدمها.