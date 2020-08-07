شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التين الصحية تحسين الهضم ودعم القلب والاوعية الدمويه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التين هو فاكهة ناعمة ذات جلد رقيق يمكن أن يكون لونه أخضر أو ​​أرجواني عادة ما يكون لحم التين أحمر، استخدم الناس التين للمساعدة في علاج الحالات الصحية المتعلقة بالغدد الصماء والتناسلية والجهاز التنفسي، وكذلك الجهاز الهضمي، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday، فقد يقلل التين من آلام المعدة لدى الشخص المصاب بالإمساك.

يحتوي التين الطازج على بعض السعرات الحرارية من السكر الطبيعي ، ولكن وجود القليل من التين هو وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية معقولة أو إضافة إلى الوجبة، من ناحية أخرى ، التين المجفف غني بالسكر وغني بالسعرات الحرارية ، حيث يتركز السكر عند تجفيف الثمار.

​فوائد التين الصحية

تحتوي التين أيضًا على كميات صغيرة من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، ولكنها غنية بشكل خاص بالنحاس وفيتامين B6، النحاس معدن حيوي يشارك في العديد من العمليات الجسدية ، بما في ذلك التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة ، بالإضافة إلى تكوين خلايا الدم والأنسجة الضامة والناقلات العصبية.

فيتامين B6 هو فيتامين أساسي ضروري لمساعدة الجسم على تكسير البروتين الغذائي وإنشاء بروتينات جديدة كما أنه يلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ .

التين الطازج منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومع ذلك ، فإن التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

تتمتع التين بالعديد من الفوائد المحتملة ، بما في ذلك تعزيز صحة الجهاز الهضمي والقلب ، إلى جانب المساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

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تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تستخدم التين منذ فترة طويلة كعلاج منزلي أو علاج بديل لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك تحتوي على الألياف ، والتي قد تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين وإضافة الحجم الأكبر إلى البراز ، وتقليل الإمساك ، والعمل كمضاد حيوي أو مصدر غذائي للبكتيريا الصحية التي تسكن الأمعاء.

يحسن صحة الأوعية الدموية والقلب

قد تعمل التين على تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ، مما يساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم

تناول شاي أوراق التين مع الإفطار يقلل من الحجاة الى الانسولين لدى مرضى السكرى من النوع الأول ومع ذلك ، فإن ثمار التين وخاصة التين المجفف تحتوي على نسبة عالية من السكر وقد تزيد من مستويات السكر في الدم على المدى القصير.

خصائص محتملة للسرطان

أظهرت أوراق التين واللاتكس الطبيعي من نباتات التين نشاطًا مضادًا للأورام ضد سرطان القولون البشري وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وخلايا سرطان الكبد

يعزز صحة الجلد

للتين بعض الآثار المفيدة على الجلد ، خاصة عند الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التحسسي أو الجلد الجاف والمثير للحكة نتيجة الحساسية.