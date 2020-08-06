"الصحة العالمية": 6 لقاحات لكورونا في مرحلة جيدة من التجارب السريرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسيوس، أن هناك 6 لقاحات فى مرحلة جيدة من التجارب السريرية من بين قرابة 200 لقاح تتعلق بمرض كورونا المستجد.
وأكد جبريسيوس في تصريحات له، الخميس، سعي المنظمة لأن يكون اللقاح متاحاً للجميع فى كل البلدان بغض النظر عن كونها متوسطة أو منخفضة الدخل.
من جانبه أكد الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة أنه من المهم للغاية توخى الحرص فى مسألة أمان وفعالية أي من اللقاحات المنتظرة و الآثار الجانبية لكل منها.
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