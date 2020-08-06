"صحة" الإماراتية تمدد ساعات العمل بالعيادات الخارجية

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في الإمارات زيادة ساعات العمل في عدد من العيادات الخارجية في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام.



ويأتي هذا في إطار حرص الشركة على تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرضى، وتقليل وقت الانتظار، وتحسين رحلة المريض، بما يتماشى مع رؤية "صحة" في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى للمتعاملين مع منشآتها.

ولضمان أقصى درجة من راحة المرضى فإنه بإمكانهم حجز المواعيد للحصول على الاستشارة الطبية للتخصصات المطلوبة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 08:30 مساءً، من الأحد إلى الخميس، وسيتم افتتاح عيادات مختارة أيضاً أيام السبت.





وأكد راشد سيف القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "صحة"، حرص "صحة" على تطوير قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع، وضمان وصولهم إلى منشآت "صحة" المنتشرة في أهم المواقع الاستراتيجية في إمارة أبوظبي والحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

وأضاف: "من هذا المنطلق فقد حرصت (صحة) على زيادة عدد ساعات العمل في العيادات التخصصية الخارجية في عدد من مستشفياتها حرصاً على راحة المرضى".

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وأشار إلى أن زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية سيكون له نتائج إيجابية لتلبية كل الاحتياجات الطبية لأفراد المجتمع.

وقال إنه في ضوء عودة النشاط في جميع المجالات في الإمارات، وعودة الناس لممارسة حياتهم وإعادة ترتيب أولوياتهم فيما يخص احتياجاتهم من الرعاية الصحية، فإن شركة "صحة" طبقت إجراءات السلامة الجديدة في جميع مرافقها بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة في الإمارات.

ولفت إلى أن "صحة" قررت زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية، خصوصاً تلك التي تواجه طلباً متزايداً في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، مثل أمراض القلب، الأعصاب للكبار والأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الأعصاب، بالإضافة إلى التخصصات التكميلية لكل مرفق.





بدوره، قال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة "صحة"، إن تمديد ساعات العمل في العيادات الخارجية في عدد من منشآت "صحة" سيتيح للمرضى المرونة في جدولة مواعيدهم للحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، و"نحن حريصون على راحة المتعاملين مع منشآتنا ونعمل دائماً لضمان حصولهم على الخدمات المتميزة التي يستحقونها".

وأعرب عن عميق الامتنان للكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة خليفة الطبية، ومستشفى توام، لما تبذله من جهود، وتفانيها في الحفاظ على راحة المرضى، والعمل لضمان تلبية جميع احتياجات المجتمع بكفاءة وفعالية وسرعة .

شركة "صحة" طبقت احتياطات وإجراءات أمان إضافية عبر مرافقها، لضمان وصول المرضى دون انقطاع إلى خدماتها على الرغم من انتشار فيروس "كوفيد- 19"، منها: الرعاية المنزلية للمرضى الأكثر عرضة للخطر، من كبار المواطنين، والذين يعانون من أمراض مزمنة، وأصحاب الهمم، وخدمة توصيل الأدوية إلى المنزل، واستشارات التطبيب عن بعد، وتطعيم الأطفال وهم بالسيارة دون الدخول إلى المراكز الطبية.