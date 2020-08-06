شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون من خسائر فادحة لأصحاب الأمراض المزمنة بسبب تأخير التشخيص ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأطباء من أن التأمين الصحي ألحق خسائر فادحة بصحة بريطانيا الأوسع نطاقا، وكشفت دراسة استقصائية لكبار الأطباء أن أولئك الذين يعانون من السرطان ، وأمراض القلب ، والسكتات الدماغية ، والسكري ، وأمراض الرئة هم من بين الأكثر تأثرا بالتأخير في تشخيصهم ورعايتهم، وحسب الديلى ميل البريطانية يظهر أن غالبية الأطباء ما زالوا يواجهون تأخيرات عند محاولتهم إحالة المرضى إلى اختبارات السرطان أو أمراض القلب - بعد خمسة أشهر من تفشي الوباء.

وجاءت النتائج في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث الأرقام الرسمية أمس أن الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ الإغلاق ، وهو ما يمثل 2.4 في المائة فقط من جميع الوفيات في إنجلترا وويلز.

يقول أكثر من ثلث الأطباء أن مستشفياتهم لم تبدأ سوى "عدد قليل جدًا" من الإجراءات المستخدمة بشكل شائع لتشخيص الأورام وأمراض القلب والسكتات الدماغية والخرف وأمراض الأمعاء.

وسلطت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 1029 طبيبًا واستشاريًا، الضوء على المدى الحقيقي للضرر الذي لحق بالمرضى غير المصابين بالفيروس أثناء الإغلاق.

وقال البروفيسور أندرو جودارد ، رئيس الكلية الملكية للأطباء ، إن أعضاءها البالغ عددهم 38 ألفًا "قلقون للغاية" من تدهور صحة مرضاهم أثناء انتظارهم للرعاية ، مما يجعل العلاج أكثر صعوبة.

وتعهد الوزراء بإعادة NHS إلى وضعها الطبيعي لضمان رعاية المرضى غير المصابين بالفيروسات ، لكن العديد من الأطباء يعتقدون أن الأمر سيستغرق شهورًا لإلغاء قوائم الانتظار الطويلة.

أظهرت أرقام الأمس فقط أن ما يقرب من 20000 مريض في جميع أنحاء لندن وحدها كانوا ينتظرون لمدة عام على الأقل للعمليات والعلاجات الأخرى.

تظهر إحصاءات NHS المتسربة أن 19،775 كانوا ينتظرون أكثر من 52 أسبوعًا بحلول 19 يوليو ، مقارنة بـ 1،154 في جميع أنحاء إنجلترا قبل 18 شهرًا.

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ووجدت الدراسة الاستقصائية ذات التأثير التي أجرتها الكلية الملكية ، والتي أجريت على مدار 24 ساعة في نهاية الشهر الماضي ، أن 60 في المائة من الأطباء قلقون من أن المرضى الذين يخضعون لرعايتهم قد تعرضوا للأذى بعد التشخيص أو التأخير في العلاج.

عندما سُئلوا عن المناطق التي عانت أكثر ، أدرجوا أمراض القلب والسرطان والسكري ورعاية المسنين وأمراض الرئة وأمراض الجهاز الهضمي كأكثرها شيوعًا.

وقال 94 في المائة إنهم قلقون بشأن الآثار غير المباشرة للوباء على المرضى ، بما في ذلك التأخير في العلاج وإحجام الجمهور عن الذهاب إلى الأطباء العامين أو المستشفيات.

وأيد هذا البحث المنفصل الذي أجرته جامعة ليدز هذا ، والذي أظهر أن الوفيات الناجمة عن أكثر أنواع النوبات القلبية شيوعًا ارتفعت بنحو 39 في المائة في الشهر الأول من الإغلاق.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جيان هوا وو إن النتائج تشير إلى أن "الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض شديدة لا يبحثون عن علاج طارئ، والوفيات الناجمة عن الأنفلونزا والالتهاب الرئوي تفوق الآن تلك التي تسببها Covid.

قال ما يقرب من نصف الأطباء الذين شملتهم الدراسة في الكلية الملكية إن NHS ستستغرق أكثر من عامين للوصول إلى هدف وقت الانتظار للعمليات الروتينية مثل جراحة استبدال مفصل الورك والركبة وجراحة الفتق وإعتام عدسة العين.

تهدف الخدمة الصحية إلى ضمان حصول 92 في المائة من المرضى على هذه الإجراءات في غضون 18 أسبوعًا من إحالتهم من قبل الطبيب ولكن المعدل الحالي هو 71 في المائة فقط.

وقال 68 في المائة من الأطباء أنهم يعانون من تأخيرات في الوصول إلى اختبارات العيادات الخارجية وإجراءات تشخيص السرطان وأمراض القلب، وأضاف البروفيسور جودارد ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى رويال ديربي: `` إن الأطباء قلقون للغاية من تدهور صحة مرضاهم إلى درجة أنهم سيحتاجون إلى علاج أكثر شمولاً من ذي قبل ، في الوقت الذي تكون فيه موارد NHS استنفدت بالفعل بشكل لا يصدق.