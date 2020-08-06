شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن عن تجربة سريرية كبيرة لعلاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية، أن الولايات المتحدة بدأت في مرحلة متأخرة من التجارب السريرية على دواء تم تكوينه لمحاربة Covid-19.



تجربة أمريكية على الأجسام المضادة

ووفقا لتقرير موقع " scmp" الصينى، فإن الدواء عبارة عن جسم مضاد ضد الفيروس التاجي الجديد يسمى LY-CoV555 ، والذي تم تحديده في عينة الدم لمريض تم شفائه من قبل Abcellera Biologics الكندية.

تم تطوير الدواء صناعيًا للإنتاج الضخم من قبل مختبرات Lilly Research ومقرها الولايات المتحدة بالشراكة مع Abcellera، وستجرى تجربة المرحلة 3 مبدئيًا بحوالي 300 متطوع حول العالم الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع Covid-19 مع أعراض خفيفة إلى متوسطة ​​مع أعراض أقل من 13 يومًا.

سيتم تعيين كل منها إما الدواء ، الذي سيتم حقنه في الوريد ، أو الدواء الوهمي، وسيحصل المرضى أيضًا على رعاية قياسية لـ Covid-19 ، بما في ذلك العلاج المضاد للفيروسات.

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يقود تجربة المرحلة الثالثة الجديدة Jens Lundgren ، من جامعة كوبنهاجن و Rigshospitalet ، ويمكن أن تتسع لتصل إلى 1000 شخص ، بما في ذلك المرضى الأكثر خطورة ، إذا بدت LY-CoV555 آمنة وفعالة بعد اليوم الخامس، حيث إن الهدف الرئيسي من التجربة هو التعافي المستمر للمرضى لمدة 14 يومًا بعد الخروج من المستشفى.

الأشخاص ذوو الأعراض الخفيفة في الوقت نفسه ، يتم اختبار الدواء الجديد أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لـ Covid-19 الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى ، كجزء من تجربة المرحلة المتوسطة الموازية التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

قال أنتوني فوسي ، مدير المعاهد الوطنية للحساسية والأمراض المعدية: "إن دراسة تأثير هذا العلاج الاستقصائي على العديد من المرضى في نفس الوقت أمر حاسم لتحديد ما إذا كان يمكن أن يساعد مرضى Covid-19 بمستويات مختلفة من شدة المرض".

ما هى الأجسام المضادة الأجسام المضادة هي بروتينات مقاومة للعدوى يصنعها الجهاز المناعي والتي يمكنها الارتباط بسطح الفيروسات ومنعها من غزو الخلايا.

وتعمل اللقاحات من خلال تعليم الجسم على صنع أجسام مضادة خاصة به ، بينما يقوم العلماء أيضًا باختبار أجسام مضادة جاهزة من دم المرضى الذين يتم شفائهم ، وتسمى البلازما النقاهة.