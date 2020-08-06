وزير الصحة الإماراتي يدعو لمكافحة كورونا بالالتزام: التحدي لم ينتهِ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين إلى الالتزام للانتصار على فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية خاصة عقدتها حكومة الإمارات في أبوظبي، الخميس، لتناول المستجدات المتعلقة بمرض "كوفيد- 19".

وأعلن العويس حدوث ارتفاع يبلغ 30% في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين خلال الفترة الماضية.

وحذَّر من خطورة الزيارات الاجتماعية وإقامة التجمعات دون اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن القيادة في الإمارات كانت منذ اليوم الأول للأزمة ولا تزال حريصة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وأكد أن بعض الممارسات الاجتماعية قد تشكل خطراً كبيراً وتسهم في انتشار العدوى لاسيما بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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وشدد على أن العادات والتقاليد الإماراتية تحظى بتقدير واحترام كبيرين من مختلف فئات المجتمع، كونها تُشكّل مصدر قوة يعزز من صلابة النسيج المجتمعي.

وفي الوقت ذاته أكد أن الأوضاع الاستثنائية التي فرضها انتشار الجائحة تحتم على الجميع توخي الحذر والحرص على حماية عائلاتنا ومجتمعنا.

وأوضح أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها ورصدها خلال الفترة الماضية، مثل ارتفاع معدلات الشفاء وانخفاض معدلات الإصابة، بالإضافة إلى عدم تسجيل حالات وفاة لأيام متتالية.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعني أن التحدي قد انتهى، إذ تشير تجارب الدول الأخرى أن التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، حتى وإن كان بنسبة صغيرة يؤدي إلى عواقب كبيرة.

وتابع أن دعم أفراد المجتمع وتعاونهم من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والمحافظة من شأنه تسريع وتيرة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.