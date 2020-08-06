شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يدعم فيتامين سى بناء جهاز المناعة فى الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فيتامين سي هو واحد من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وهو معروف بفوائده في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان ، والحفاظ على البشرة شابة ومتوهجة ، وتعزيز المناعة، ومنذ أن بدأ جائحة الفيروس التاجي ، كان هناك تركيز كبير على بناء المناعة وتعزيز خط الدفاع الأول للجسم نظرًا لعدم وجود لقاح للفيروس حتى الآن ، ولا أي علاج محدد فمن المهم إعداد الجسم بشكل طبيعى لمواجهه الفيروس.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS فيتامين سي هو واحد من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وهو معروف بفوائده في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان وتعزيز المناعة للحفاظ على خطر الإصابة بالأمراض.

تشمل الطرق العديدة التي يعزز فيها فيتامين سى المناعة :

- يدعم فيتامين سي إنتاج الإنترفيرون ، والمركبات التي ينتجها الجسم عند اكتشاف مسببات الأمراض الأجنبية.

- يعزز وظيفة الخلايا البالعة ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحيط بمسببات الأمراض الخطيرة.

- يحسن فيتامين سي الاستجابة المناعية الخلوية.

- يعزز إنتاج السيتوكين بواسطة خلايا الدم البيضاء.

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- يساعد فيتامين سي في إنتاج ونشاط الأجسام المضادة.

مصادر غذائية غنيه بفيتامين سي:

البرتقال : عندما يفكر شخص ما بفيتامين سي ، ربما تظهر هذه الفاكهة في ذهنه في حوالي 100 جرام من البرتقال ، يوجد 52 مجم من فيتامين سي يمكن تناول البرتقال كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو في المساء أو يمكن تناوله على شكل عصائر يمكن أيضًا إضافة البرتقال إلى الحلويات مثل الكعك أو الكاسترد لجعلها حلوة بشكل طبيعي ، والاستفادة من فوائد الفاكهة.

الليمون : الليمون هو أيضًا مصدر كبير لفيتامين سي يحتوي على نفس الكمية من فيتامين سي مثل نفس الكمية من البرتقال يمكن إضافة عصير الليمون إلى المشروبات للحصول على نكهة منعشة ، أو يمكنك تناول الليمون في بعض الماء كمشروب للتخلص من السموم كل يوميمكن أيضًا إضافة قشر الليمون إلى الكعك والحلويات لجعلها لذيذة وطازجة.

الكيوي : الكيوي هو أحد أغنى مصادر فيتامين سييحتوي 100 جم من فاكهة الكيوي على 92.7 مجم من فيتامين س.كما يمكن استهلاك فاكهة الكيوي كوجبة خفيفة أو إضافتها كمحلي طبيعي في الحلويات.

الفلفل : يمكن الحصول على جرعه من فيتامين سي من الفلفل، الفلفل الرومي ، الفلفل ، أو حتى الفلفل الأخضر مصدر جيد لفيتامين سي.

الطماطم : غنية بفيتامين سي ،الطماطم هي قاعدة لكثير من الأطعمة والمأكولات في جميع أنحاء العالم. يمكن إضافتها إلى السلطات ، السندويشات ، الشوربات ، العصائر ،الطماطم هي واحدة من أكثر المواد الغذائية تنوعا هناك.