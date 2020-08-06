احذر..استخدام الزبدة لقلي الطعام قد يسبب السرطان

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أعلنت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية إيرينا بيريجنايا أنه قد يكون من الخطير استخدام الزبدة لقلي الطعام.
وفقا لها، الأفضل قلي الطعام في مقلاة أو شواية جافة. لكن الكثير من الناس يفضلون القيام بذلك في الزبدة. إذا كانت طازجة فهي آمنة، ولكن من الأفضل عدم استخدامها لقلي الطعام.
وقالت الخبيرة لوكالة “سبوتنيك”: “الزبدة الطازجة آمنة تمامًا بكميات معقولة. من الأفضل عدم استخدام الزبدة لقلي الطعام. في درجات حرارة أعلى من 70 درجة، تظهر الجذور الحرة التي ليست ضرورية لجسمنا، وعند الاستخدام المطول يمكن أن تسبب السرطان “.
وأضافت بيريجنايا أنه من الأفضل قلي الطعام بزيت الزيتون لأنه الزيت الوحيد الذي لا يشكل جذور حرة في درجات حرارة عالية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.