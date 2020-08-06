إنفوجراف.. كيف تتجنب أضرار نترات الأمونيوم؟

الخليج 365الخميس 2020/8/6 08:27 م بتوقيت أبوظبي
ليلة مأساوية عاشها الشعب اللبناني، الثلاثاء، بعد انفجار مستودع يحتوي على 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة بطريقة غير آمنة داخل مرفأ بيروت منذ نحو 6 سنوات.
ونترات الأمونيوم مركب شديد الخطورة ينتج عن انفجاره كميات هائلة من أكاسيد النيتروجين، خاصة ثاني أكسيد النيتروجين الذي يُسبب تهيج الجهاز التنفسي والجلد والعين، فضلا عن مشاكل في الجهازين الهضمي والعصبي؛ لذا يجب تقديم إسعافات أولية سريعة لمن يتعرض له.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الخطوات لتجنب أضرار نترات الأمونيوم.
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