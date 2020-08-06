وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات مرتبطة بليبيا على 3 أفراد وشركة في مالطا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/8/6 06:26 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/8/6 06:26 م بتوقيت أبوظبي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات مرتبطة بليبيا على 3 أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بالقائمة السوداء شركة الوفاق إضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا. وبحسب منشور على موقع الوزارة الأمريكية على الإنترنت فإنه تقرر حظر جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك السفينة المحددة، سواء كانت هذه الممتلكات موجودة في الولايات المتحدة.

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