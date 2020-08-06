سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 أغسطس 2020.. فاجعة بيروت بالمشهد

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، بنحو 100 ليرة في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، في حين ظلت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والصرافات وشركات تحويل الأموال والبنوك.

وأعادت البنوك فتح أبوابها في لبنان اليوم بعد إغلاق دام ليوم واحد في أعقاب فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

ويعيش لبنان لحظات قاسية بعد انفجار هائل في ميناء بيروت الاستراتيجي لم تعرف على وجه الدقة أسبابه وإن كان مرتبطا بمخزونات كيماوية شديدة الاشتعال.

وقال بيان لمصرف لبنان المركزي أمس إن رياض سلامة حاكم المصرف سيجتمع بمجلس إدارة البنك لاتخاذ خطوات وإجراءات لمعالجة الكارثة.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أمس إن الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت، يضيف محنة جديدة لاقتصاد البلاد الذي يترنح بسبب أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

ويأتي تحذير بلومبرج في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من "تسونامي اقتصادي" بعد الانفجار العنيف الذي وقع في "الثلاثاء الأسود" بمرفأ بيروت.

وأضافت بلومبرج: "يعتبر مرفأ بيروت الذي تضرر جراء الانفجار هو الأكبر في لبنان، ويعتمد لبنان من خلاله على استيراد وارداته من الأغذية والمستلزمات الطبية وغيرها من السلع الضرورية".

السوق السوداء

وقال متعاملون في أسواق الصرف الموازية (السوداء) إن الدولار يتداول حاليا في حدود 8400 ليرة بزيادة 100 ليرة عن أسعار الأمس التي كانت تدور حول 8300 ليرة.

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البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان سعر الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وثبتت البنوك سعر الدولار عند 3850 ليرة للدولار الواحد.

وتحتسب البنوك هذا السعر فقط لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).