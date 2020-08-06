شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تخلصك من انتفاخ البطن بعد تناول لحوم العيد (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانتفاخ بعد تناول الفتة واللحمة في عيد الأضحى مشكلة شائعة ويمكن أن يسبب تورم المعدة وألم، ويحدث الانتفاخ عندما تتراكم كميات كبيرة من الغازات في الجهاز الهضمي.

في هذا الفيديو نتعرف على 6 نصائح لتجنب الانتفاخ بعد تناول الفتة واللحمة في عيد الأضحى، بحسب موقع "medicalnewstoday".



