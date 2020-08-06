شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاح الهندى الثانى لكورونا يدخل فى المرحلة الثانية من التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستبدأ شركة الأدوية الهندية Zydus Cadila في المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاحها التجريبي لفيروس كورونا اليوم الخميس، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية فإن اللقاح القائم على الحمض النووي ZyCoV-D الذي تم تطويره ضد فيروس كورونا، وجد أنه آمن وجيد التحمل في تجربة المرحلة الأولى.

ووفقا لبيان الشركة أكدت أن جرعات اللقاح الذي تم إعطاؤه للمتطوعين الأصحاء في المرحلة السريرية الأولى ، التي بدأت في 15 يوليو الماضى ، كانت جيدة التحمل، و ستبدأ شركة الأدوية الآن تجربة المرحلة الثانية التي تضم أكثر من 1000 متطوع لاختبار فعالية مرشح لقاح كوفيد 19.

وقال رئيس الشركة"إن المرحلة الأولى من الجرعات التي تثبت سلامة ZyCoV-D هي معلم مهم تمت مراقبة جميع الأشخاص في المرحلة الأولى من التجارب السريرية عن كثب في وحدة دوائية إكلينيكية لمدة 24 ساعة بعد تناول الجرعات من أجل السلامة ولمدة 7 أيام بعد ذلك ووجد أن اللقاح آمن للغاية نبدأ الآن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ونتطلع إلى تقييم سلامة اللقاح ومناعة في عدد أكبر من السكان ".

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في وقت سابق ، قالت الشركة إن ZyCoV-D آمن ومناعة ومُتحمل جيدًا في دراسات السمية قبل السريرية.كان اللقاح قادرًا على استنباط مستوى عالٍ من تحييد الأجسام المضادة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

وفقًا للشركة ، تم اعتماد سلامة اللقاح لمدة 7 أيام في جميع المواد المسجلة في المرحلة الأولى من التجربة السريرية من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل (DSMB) ، والذي تم تشكيله للإشراف على جوانب السلامة في المجال الطبي، . سيتم إجراء تجربة المرحلة الثانية من ZyCoV-D في أكثر من 1000 متطوع بالغ سليم في إطار عملية تصعيد جرعة المرحلة التكيفية 1/2 ، دراسة متعددة المراكز ، عشوائية ، مزدوجة التعمية يتم التحكم فيها بالغفل.

وقالت الشركة إنها تخطط لإنهاء تجارب المرحلة المتأخرة بحلول فبراير أو مارس وتصنيع وتسليم ملايين الجرعات من لقاحها في 2021