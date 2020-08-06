كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 أغسطس 2020 03:44 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هي أفضل أيام الإخصاب لحدوث الحمل؟

2.الإباضة والحمل.

3.حساب الإباضة.

4.علامات التبويض.

5.نصائح للخصوبة ولفرصة الحمل.

6. ما هي أفضل أيام الإخصاب لتجنب الحمل؟

عند محاولة الحمل، قد يكون من المفيد معرفة وقت حدوث الإباضة ومتى يكون الشخص أكثر خصوبة. قد يرغب بعض الأشخاص في تتبع إيام الخصوبة لتجنب الحمل ،إلتقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند سلمي استشاري النساء والولادة، لتعرفنا على أفضل أيام الإخصاب لحدوث الحمل.

وقالت استشاري النساء إن الإناث أكثر خصوبة في غضون يوم أو يومين من التبويض، وهو ما يحدث عندما يطلق المبيض بويضة. ولكن، من الممكن الحمل في الأيام التي تؤدي إلى التبويض، حيث يمكن أن يعيش الحيوان المنوي لعدة أيام داخل جسم الأنثى.

أحياناً تسمى أيام الدورة الشهرية التي تكون فيها المرأة أقل احتمالية للحمل «الفترة الآمنة».

1.ما هي أفضل أيام الإخصاب لحدوث الحمل؟

دورة الطمث

تعتمد فترة الخصوبة على وقت حدوث الإباضة.

تتراوح الدورة الشهرية للشخص العادي بين 28 و32 يوماً. بعض النساء لديهن دورات أقصر، في حين أن البعض الآخر لديهن دورات أطول.

يعتبر اليوم الأول من الدورة الشهرية هو اليوم الأول. وعادة ما تستمر الدورة الشهرية من 3 إلى 7 أيام.

عادة ما تحدث الاختلافات في الدورة الشهرية في المرحلة الجرابية التي تحدث قبل الإباضة.

عادة ما تستغرق المرحلة الأصفرية، التي تحدث من الإباضة إلى الفترة التالية، 14 يوماً.

2.الإباضة والحمل

التبويض هو خروج البويضة من أحد المبيضين. بعد الإفراج، تنتقل البويضة إلى قناة فالوب، حيث تبقى لمدة 24 ساعة أو نحو ذلك.

يحدث الحمل في حالة انتقال الحيوانات المنوية إلى قناة فالوب وتخصيب البويضة خلال هذا الوقت. إذا لم يقم الحيوان المنوي بتخصيب البويضة، فإن البويضة تنتقل إلى الرحم وتتحلل، وتكون جاهزة لمغادرة الجسم خلال فترة الحيض التالية.

3.حساب الإباضة

وفقاً للكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء، تتم الإباضة نحو 14 يوماً قبل أن يتوقع الشخص الحصول على الدورة التالية إذا كانت الدورة الشهرية 28 يوماً.

يباشر معظم الناس بين اليوم 11 و21 من الدورة الشهرية. اليوم الأول من آخر دورة شهرية (LMP) هو اليوم الأول من الدورة. لا تحدث الإباضة دائماً في نفس اليوم من كل شهر، ويمكن أن يختلف يوم أو أكثر عن التاريخ المتوقع.

يطلق الأطباء على الجزء من الدورة حول الإباضة النافذة الخصبة؛ لأن فرصة الحمل لدى المرأة أعلى في هذا الوقت. على سبيل المثال، إذا كانت المرأة تبيض في اليوم الرابع عشر، فيمكنها الحمل في ذلك اليوم أو خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.

ومع ذلك، بدأت أيام الخصوبة قبل أيام قليلة من التبويض؛ لأن الحيوانات المنوية يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 5 أيام داخل جسم الأنثى. لذا، حتى إذا لم تمارس المرأة الجنس في اليوم 14 أو 15. فلا يزال من الممكن الحمل إذا مارسوا الجنس بدون حماية في الأيام 9 إلى 13.

والدراسة التي نشرت في دورية التكاثر البشري نظرت إلى البيانات من 5830 من النساء الحوامل.

وجد الباحثون أن احتمال إصابة المرأة بالحمل يرتفع بشكل حاد بعد 7 أيام من LMP. تكون احتمالية الحمل أعلى في 15 يوماً وتعود إلى الصفر بمقدار 25 يوماً.

بالنسبة للنساء في الدراسة، كان احتمال الوجود داخل النافذة الخصبة هو:

2 في المائة في اليوم الرابع من دورتهن.

58 في المائة في اليوم الثاني عشر من الدورة.

5 في المائة في اليوم 21 من دورتهن.

يشير البحث أيضاً إلى أن النساء المسنات والنساء اللواتي لديهن دورات منتظمة يملن إلى الحمل في وقت مبكر من الدورة.

من الضروري ملاحظة أن هذه النتائج يجب أن تعمل فقط كمبدأ توجيهي. كل شخص وله دورة مختلفة.

قد يكون من المفيد للشخص أن يرسم دورته الشهرية ويلاحظ علامات التبويض للمساعدة في تحديد يوم الإباضة الدقيق كل شهر.

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4.علامات التبويض

قد تزيد درجة حرارة الجسم القاعدية بشكل طفيف أثناء الإباضة.

يمكن أن يساعد تتبع علامات التبويض شخصاً ما في تحديد يوم الإباضة الدقيق كل شهر.

تشمل العلامات:

التشنج الخفيف في أسفل البطن.

الإفرازات المهبلية أكثر رطوبة ووضوحاً وزلقة مماثلة للبيض الأبيض.

زيادة طفيفة في درجة حرارة الجسم الأساسية.

دافع جنسي أعلى.

بعض هذه العلامات، مثل درجة حرارة الجسم الأساسية، ستستمر في التغيير بعد حدوث الإباضة. لهذا السبب، يجب ألا يستخدم الشخص درجة الحرارة للتنبؤ بالنافذة الخصبة.

قد يكون من المفيد لشخص ما تتبع العلامات على مدى بضعة أشهر للحصول على فكرة عما هو طبيعي لجسمهم.

لكن يجب أن يضعوا في الاعتبار أن هناك العديد من المتغيرات، وأن توقيت الإباضة يمكن أن يتغير من شهر لآخر.

خيار آخر هو استخدام مجموعة أدوات التنبؤ بالإباضة أو جهاز مراقبة الخصوبة.

تقيس مساعدات الخصوبة مستويات هرمونات معينة في البول لتحديد يوم الإباضة كل شهر. تحدد بعض الأجهزة أيضاً أيام ذروة الخصوبة.

قد يوفر استخدام مجموعة من هذه الطرق للفرد أفضل دقة.

يلخص الجدول التالي الدورة الشهرية النموذجية ومدى خصوبة الشخص في كل مرحلة:

يوم الدورة المسرح خصوبة

1 – 7 الحيض المرحلة الأقل خصوبة.

8 – 9 بعد الحيض ممكن الحمل.

10 – 14 أيام حول الإباضة الأكثر خصوبة.

15 – 16 بعد التبويض ممكن الحمل.

17 – 28 سماكة بطانة الرحم أقل خصوبة، من غير المحتمل حدوث الحمل.

5 نصائح للخصوبة ولفرصة الحمل

لزيادة فرص الحمل، يجب على الشخص تحديد وقت الجماع خلال 2 إلى 3 أيام قبل التبويض، بما في ذلك التبويض. قد يوفر الجنس خلال أي من هذه الأيام فرصة 20 - 30 في المائة للحمل.

تتضمن النصائح الأخرى لتحسين فرص الحمل ما يلي:

ممارسة الجنس بشكل منتظم. أعلى معدلات الحمل بين الشركاء الذين يمارسون الجنس كل يومين أو 3 أيام على مدار الشهر.

تجنب التدخين. يقلل استخدام التبغ من الخصوبة ويؤثر على صحة الجنين النامي.

الحد من تناول الكحول. يمكن أن يقلل تناول الكحول من الخصوبة لدى كل من الذكور والإناث بالإضافة إلى الإضرار بالجنين.

الحفاظ على الوزن الطبيعي. الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو نقص الوزن أكثر عرضة للإباضة غير المنتظمة.

يمكن للطبيب تقييم الصحة العامة للزوجين، وقد يكون قادراً على تحديد طرق لتحسين احتمالية الحمل.

6. حساب أيام الخصوبة لتجنب الحمل

يجب على من يفكر في طريقة التوعية بالخصوبة التحدث إلى الطبيب.

قد ترغب بعض النساء في تتبع خصوبتهن لمنع الحمل. وهذا ما يُعرف بطريقة الوعي بالخصوبة.

في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) طرق المخططات المستندة إلى وسائل منع الحمل عن وجود نسبة الفشل 24٪ مع الاستخدام النموذجي.

احتمالات الحمل هي الأدنى خلال فترة التشخيص وفي الأيام السابقة للدورة وبعدها.

ومع ذلك، قد يستمر الحمل في حالة التبويض مبكراً أو متأخراً في الدورة الشهرية، حيث يمكن للحيوانات المنوية البقاء في الجسم لعدة أيام.

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في استخدام طريقة التوعية بالخصوبة التحدث إلى طبيبهم أولاً.

الخصوبة والعمر

يمكن أن تتغير الإباضة والنافذة الخصبة من دورة لأخرى، ولكنها قد تتغير أيضاً مع تقدم العمر. تبدأ الخصوبة بشكل طبيعي في الانخفاض في الإناث من سن 35 سنة فما فوق.

يتناقص عدد البيض ونوعية البيض مع تقدم العمر. قد يصبح التبويض غير منتظم أيضاً.

بعض الحالات الطبية، مثل الانتباذ البطاني الرحمي أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، تجعل الحمل أكثر صعوبة.

كيف تختلف الخصوبة على حبوب منع الحمل؟

تهدف حبوب منع الحمل إلى منع الحمل غير المقصود. تمنع حبوب منع الحملِ الحملَ عن طريق إطلاق هرمونات اصطناعية تمنع حدوث التبويض وبطانة الرحم من السماكة.

لذا، حتى لو أطلق المبيضان البويضة، فلن تتمكن البويضة المخصبة من الزرع في جدار الرحم. تكثف حبوب منع الحمل أيضاً مخاط عنق الرحم، مما يجعل من الصعب على الحيوانات المنوية الوصول إلى البويضة.

وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، فإن حبوب منع الحمل فعالة أكثر من 99 في المائة مع الاستخدام المثالي ولكن فقط 91 في المائة فعالة مع الاستخدام المعتاد. هذا يعني أنه مع الاستخدام المعتاد، فإن نحو 9 من كل 100 امرأة ستحمل في عام من تناول حبوب منع الحمل.

متى ترين الطبيب؟

يجب على النساء اللاتي يتتبعن أيام الخصوبة بهدف الحمل أن يراجعن طبيبهن من أجل التخطيط المسبق للحمل.

بالإضافة إلى تحديد عوائق الحمل، يمكن للطبيب تقديم المشورة بشأن استخدام حمض الفوليك أو مكملات ما قبل الولادة لتشجيع الحمل الصحي.

معظم الأزواج الذين يمارسون الجنس بشكل متكرر وغير محمي سوف ينجبون في غضون 12 شهراً.

يجب على النساء دون سن 35 عاماً زيارة الطبيب إذا لم يحملن بعد عام من المحاولة. يجب على من تزيد أعمارهن على 35 عاماً طلب المشورة الطبية بعد 6 أشهر من محاولة الحمل.

يجب على أي امرأة لديها دورات غير منتظمة أو لا يظهر التبويض أن تتحدث أيضاً إلى طبيبها. قد يكون هناك سبب طبي كامن يمنع الإباضة والحمل.