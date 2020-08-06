شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصحة العامة الكندية: اللقاح لن ينهى جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيسة الصحة العامة الكندية تيريزا تام أنه لا يجب أن يتوقع أن يؤدى اللقاح الخاص بفيروس كورونا إلى إنهاء جائحة الفيروس التاجى وعودة الحياة إلى طبيعتها، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

وأوضحت تيريزا فى مؤتمر صحفى "سنضطر إلى إدارة هذا الوباء بالتأكيد خلال العام المقبل، لكن من المؤكد أنها قد تخطط على المدى الطويل فى السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة التى قد يلعب فيها اللقاح دورًا فى السيطرة على كورونا".

مضيفة "قد يعتقد الناس أنه إذا حصلنا على لقاح، فكل شىء يعود إلى طبيعته كما كان من قبل. هذا ليس الحال، كل الإجراءات المتبعة الآن يجب أن تستمر فى الواقع الجديد لبعض الوقت"، مؤكدة أهمية الابتعاد الجسدى والنظافة المناسبة لليدين وارتداء القناع.

وأشارت رئيس الصحة العامة الكندية لا يمكننا فى هذه المرحلة أن نوجه كل تركيزنا على لقاح على أمل أن يكون هذا هو الحل الفضى إنه حل مهم للغاية إذا حصلنا على لقاح آمن وفعال، لكن أود أن أقول إن تدابير الصحة العامة التى نتبعها من نوع الإجراءات الشخصية اليومية التى نتخذها يجب أن تستمر."

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موضحة أنه من غير الواضح فى هذه المرحلة مدى فعالية اللقاح، وقالت إن الأسئلة الرئيسية لا تزال حول درجة ومدة المناعة التي سيوفرها اللقاح، والجرعة المطلوبة، وما إذا كانت ستمنع الأشخاص من الإصابة بالعدوى تمامًا أو ببساطة تمنع المرض الشديد الذي يتطلب دخول المستشفى.

يذكر أن هناك أكثر من 166 لقاحًا في مراحل مختلفة من الاختبارات قبل السريرية والسريرية في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي.

وحذرت تيريزا تام من أنه حتى بمجرد اختبار اللقاح واعتباره آمنًا وفعالًا، ستكون هناك تحديات في توزيعه على نطاق واسع على أولئك الذين يحتاجونه.

وضرب فيروس كورونا العالم كله وبحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز فإن أكثر من 18.36 مليون شخص مصاب في جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر 696 ألف شخص.