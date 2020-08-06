شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة طفل بدون مضاعفات رغم التفاف الحبل السرى حول رقبته 6 مرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مستشفى بالصين، حالة نادرة حيث ولد طفل سليما دون مضاعفات بعد التفاف الحبل السرى حول رقبته 6 مرات خلال وجوده في الرحم.وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أنه وصف الأطباء الحالة الفريدة من نوعها بـ"طفل معجزة" ، حيث ولد بشكل طبيعي الأسبوع الماضي، كما بلغ وزنه أكثر بقليل من ثلاثة كيلوجرامات عند الولادة، وذلك وفقًا لمستشفى بمقاطعة هوبي.





قال أحد أطباء التوليد للصحفيين: "لقد عملت منذ 23 عامًا ، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها طفلًا مولودًا بهذه الطريقة".

Advertisements

وقالت والدة الصبي ، المعروفة باسمها داي ، إنها فوجئت بحالة طفلها بعد ولادته في مستشفى ييتشانج المركزي يوم الخميس الماضى، حيث تجمع جميع الأطباء للنظر إلى طفلي وأحصوا عدد المرات التي لف فيها الحبل السرى حول عنقه.

وأوضح التقرير، أن أطباء النساء والتوليد، أكدوا أن الحبل السري للطفل يبلغ طوله 90 سم، ويعتبر شريان حياة للأطفال في الرحم حيث ويزوده بالدم والأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة للنمو.

قال الدكتور لي هوا، مشرف قسم التوليد في المستشفى إنه لحسن الحظ أن حبل ولادة الصبي طويل ، حيث خلاف ذلك كان يمكن أن يواجه خطر الخنق أثناء الولادة.

وأضاف الدكتور"لي"أن الضغط على الحبل يمكن أن يسبب ضغطًا على الطفل، مما يؤدي إلى مضاعفات مختلفة وقال التقرير إن الأطباء اكتشفوا في البداية حالة الطفل أثناء فحص ما قبل الولادة قبل أسبوعين من ولادته لكن الحبل لفه مرة واحدة فقط، وبعد أسبوع ، اكتشف الموظفون أن الحبل شكل دائرة أخرى حول عنق الصبي.