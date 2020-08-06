شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أمريكيين وإصابة آخرين بضعف الرؤية والصرع بعد شرب مطهر اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إن الناس يمرضون ويموتون بعد ابتلاع وشرب معقم اليدين، حيث لقى 4 أمريكيين حتفهم وأصيب آخرون بضعف فى الرؤية أو نوبات صرع بعد شرب معقم اليدين، وذلك وفقاً لما نشره موقع "CNN" الأمريكى.

وحذر مركز الوقاية من الأمراض من ابتلاع معقم اليدين، وقالت CDC فى تقرير جديد: "يجب عدم تناول أو ابتلاع مطهرات اليدين التى تحتوى على الكحول أو غيرها مطلقاً".

ووصف فريق CDC حالات 15 بالغًا فى ولايتى أريزونا ونيو مكسيكو تم نقلهم إلى المستشفى لتسمم الميثانول بعد تناول معقمات الأيدى التى تحتوى على الكحول بين شهرى مايو ويونيو.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض أنه غير متأكد من السبب الذى يجعل الناس يشربون معقم اليدين.. قد يفعل الأطفال ذلك عن طريق الخطأ وقد يعتقد البعض أنه بديل جيد للمشروبات الكحولية".

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مرارًا وتكرارًا من الميثانول فى بعض المطهرات الموزعة فى الولايات المتحدة.

على عكس الإيثانول - الكحول الذى يستخدم عادة فى تعقيم اليدين - الميثانول سام ويمكن أن يسمم الناس من خلال جلدهم، وحذرت إدارة الأغذية والأدوية FDA من أكثر من 100 نوع من منتجات المطهرات اليدوية.

وقال المتحدث باسم CDC "أردنا أن ننظر على وجه التحديد إلى الأحداث السلبية المتعلقة بالميثانول لأنه من المعروف أنها سامة وربما تهدد الحياة عند تناولها".

6 نوبات صرع وأربع حالات وفاة

فى أواخر يونيو تلقى مركز السيطرة على الأمراض إشعارًا من مسئولى الصحة العامة والشركاء فى أريزونا ونيو مكسيكو حول تسمم الميثانول المرتبط بابتلاع معقمات اليد.

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وراجع باحثو مركز السيطرة على الأمراض وشركاؤهم فى أريزونا ونيو مكسيكو 62 سجل مكالمات إلى مراكز السموم من مايو حتى يونيو لتمييز الحالات التي يمكن أن تكون تسمم الميثانول من مطهر اليدين الكحولي حصل الباحثون أيضًا على سجلات طبية لمزيد من التفاصيل. لكن التقرير لا يقدم معلومات عن سبب تناول الناس لمعقم اليدين.

ووجد الباحثون أن 15 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عامًا تم إدخالهم إلى المستشفى بعد تناول مطهر اليدين الذى يحتوى على الكحول.

ووجد الباحثون أن ستة نوبات صرع تم تطويرها أثناء وجودهم فى المستشفى وخرج منها ثلاث مع إعاقات بصرية جديدة.

وقال أحد المرضى وهو رجل يبلغ من العمر 44 عامًا، إنه شرب معقم اليدين في غضون أيام قليلة قبل طلب الرعاية الطبية، وفقًا لورقة مركز السيطرة على الأمراض.

وتم إدخال الرجل إلى المستشفى لمدة ستة أيام بسبب التسمم الحاد بالميثانول وعندما خرج، عاد إلى المنزل مع فقدان الرؤية شبه كامل.

وتوفى أربعة من البالغين فى تقرير مركز السيطرة على الأمراض.

وكتب الباحثون فى تقرير CDC الجديد: "يسلط هذا التحقيق الضوء على الأحداث الصحية السلبية الخطيرة ، بما في ذلك الوفاة ، التي يمكن أن تحدث بعد تناول منتجات مطهرات الأيدي التي تحتوي على الكحول والتي تحتوي على الميثانول".

وفى يوليو واصلت إدارة الأغذية والأدوية FDA تحذير المستهلكين والعاملين في مجال الرعاية الصحية من استخدام مطهرات اليد التي تحتوي على الميثانول أو كحول الخشب، وهو نوع آخر من المواد يستخدم غالبًا لإنتاج الوقود ومضاد التجمد الذي يمكن أن يكون سامًا.

وفى أبريل - بعد يوم واحد فقط من اقتراح الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن حقن المطهرات قد يكون علاجًا محتملاً للفيروس التاجي - نشرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على تويتر: "يمكن أن تسبب المنظفات والمطهرات المنزلية مشاكل صحية عند عدم استخدامها بشكل صحيح.. اتبع التعليمات على ملصق المنتج لضمان الاستخدام الآمن والفعال".