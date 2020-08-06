شكرا لقرائتكم خبر عن علماء روس يلجأون لاستخدام عقار لعلاج إدمان الكحول لمحاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم فريق من الكيميائيين من جامعة البحوث الوطنية الروسية ومعهد زيلينسكى للكيمياء العضوية النمذجة الجزيئية لمعرفة أن دواءين معروفين لفترة طويلة يمكن استخدامهما لمحاربة فيروس كورونا، حيث لجأ الباحثون إلى استخدام عقار ديسفلفرام، الذى يستخدم لعلاج إدمان الكحول، وneratinib، وهو دواء تجريبى يستخدم لعلاج سرطان الثدى، تم نشر البحث عن الاكتشاف على فى العدد الرابع من مجلةMendeleev Communications .

ووفقا لتقرير صحيفة TIME NEWS يجب اختيار العناصر الهيكلية للفيروس الأقل تعرضًا للطفرة أثناء تطوره كهدف للعلاج المحتمل خلاف ذلك، ولن يكون الدواء الفعال ضد سلالة واحدة فعالًا ضد سلالة أخرى.

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أفضل المرشحين لهذا هو البروتينات المحافظة، مثل فيروس السارس الرئيسى كورونا البروتياز M pro بالإضافة إلى مقاومته للطفرات، ويلعب M pro دورًا رئيسيًا فى تكاثر الفيروس التاجى، ما يعنى أن تثبيطه قادر على إبطاء تكاثره أو حتى إيقافه تمامًا داخل الجسم.

وأظهرت بيانات النمذجة أن الأدوية المحتوية على الكبريت تظهر كفاءة عالية بشكل غير معتاد فى المركز النشط لـ فيروس كورونا الرئيسى للبروتيز Mpro وهى تبين أنها موجودة فى الدواء المستخدم لعلاج إدمان الكحول، حيث يحارب Disulfiram كورونا، بالإضافة إلى ذلك فإنه يحارب أعراض كوفيد 19 مثل الانخفاض الكبير فى انخفاض الجلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة، وقد يؤدى هذا النقص إلى مظاهر شديدة للمرض.

وبالإضافة إلى ديسفلفرام كان الكيميائيون الروس أول من توقع الكفاءة المحتملة لـ neratinib وهو علاج وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج مساعد لسرطان الثدى، وأظهرت الاختبارات التى تم إجراؤها فى 27 يوليو أن ديسفلفرام يمنع بالفعل M pro بتركيز 100 نانومتر.