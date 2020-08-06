صحة ورشاقة

دراسة على لقاح مودرنا تؤكد حمايته للفئران من الإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة نشرت فى دورية نيتشر أن مرشح لقاح شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية يحمى الفئران من الإصابة بفيروس ، حيث تظهر النتائج التي توصل إليها العلماء، بما فى ذلك تلك الموجودة فى المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) فى الولايات المتحدة، أن اللقاح المعروف باسم mRNA-1273 تسبب فى تحييد الأجسام المضادة فى الفئران عند إعطائه حقنتين عضليتين من 1 ميكروجرام جرعة تفصل ثلاثة أسابيع.

ووفقا لتقرير لصحيفةTIME NEWS  قال الباحثون إن تجارب إضافية وجدت أن الفئران التى أعطيت حقنتين من جرعة 1 ميكروجرام وتم تحديها لاحقًا بفيروس كورونا بعد خمسة أو 13 أسبوعًا من الحقنة الثانية كانت محمية من تكاثر الفيروس فى الرئتين والأنف.

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وقالوا إن الفئران تحدت لمدة سبعة أسابيع بعد أن تمت حماية جرعة واحدة فقط من 1 ميكروجرام أو 10 ميكروجرام من mRNA-1273 من تكاثر الفيروس في الرئة.

وعمل علماء مركز أبحاث اللقاحات NIAID (VRC) مع محققين من جامعة تكساس في أوستن لتحديد البنية الذرية لبروتين ارتفاع على سطح الفيروس التاجي الجديد وبحسب الباحثين ، استخدمت مودرنا هذه البنية في تطوير مرشح اللقاح.

ووجدت الدراسة الأخيرة أن اللقاح تسبب أيضًا في استجابات قوية لخلايا T8 في الخلايا التائية لدى الفئران، وفقا للباحثين ، فإنه لم يحفز نوع الاستجابة المناعية الخلوية التي تم ربطها بأمراض الجهاز التنفسي المعززة المرتبطة باللقاحات (VAERD).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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