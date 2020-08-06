شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 8 أسباب لحدوث جلطات القلب لدى الشباب.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من عدة أسباب تؤدي إلى حدوث جلطات القلب لدى الشباب.

Advertisements

وقال “النمر” عبر تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، إنالأسباب المشهورة لحدوث جلطات القلب في الشباب هي ارتفاع الكولسترول وعدم التحكم بالسكري وعدم التحكم بالضغط.

وتابع استشاري أمراض القلب إن التوتر النفسي أو الاجتماعي وقلة الرياضة من بين أسباب حدوث جلطات القلب، مُضيفًا أن قلة تناول الخضروات والفواكه والتدخين وإدمان المخدرات كالكبتاجون و الكوكايين والحشيشة (الماريوانا) من بين أبرز أسباب جلطات القلب التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وتحدث جلطة القلب عند قطع إمداد الدم للقلب بشكل مفاجئ، فالقلب يتلقى الدم والغذاء عبر ثلاثة شرايين رئيسة تُعرف بالشرايين التاجيّة، وغالباً ما يكون ذلك بحدوث انسداد مفاجئ لواحد أو أكثر من هذه الشرايين، أو لفروعها.