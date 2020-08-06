لمحاربة الجفاف.. ما هي كمية السوائل المناسبة في الصيف؟

الخليج 365الخميس 2020/8/6 11:40 ص بتوقيت أبوظبي
تعد السوائل ضرورية جداً للمحافظة على ترطيب الجسم وأداء وظائفه بشكل سليم، خاصة في فصل الصيف لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة التعرق.
ويؤكد الاختصاصيون على أهمية شرب الماء بوفرة، لتخليص الجسم من السموم وحمايته من عدد كبير من الأمراض التي ترافق هذا الفصل، أبرزها الجفاف.
وشددت الدكتورة كريستينا زاور من الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة القطاع الصحي، على ضرورة شرب السوائل بكميات كافية خلال فصل الصيف لتجنب الإصابة بالجفاف، والذي تتمثل أعراضه في الصداع وضعف التركيز والشعور بالتعب وتراجع القدرة على بذل المجهود ومشاكل الدورة الدموية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت زاور أنه ينبغي شرب السوائل يوميا بكمية لا تقل 1.5 لتر، مع زيادتها بمقدار نصف لتر إلى لتر واحد في الأيام شديدة الحرارة.
ويعد الماء أفضل مشروب لسد العطش، كما يمكن أيضا شرب شاي الأعشاب والفواكه غير المحلى بالسكر، وكذلك العصائر الطبيعية.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن شرب الشاي الأسود والأخضر والقوة بكميات معتدلة.
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