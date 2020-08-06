وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت المزيد

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم الخميس، إلى لبنان، مستهلا زيارة دعم لهذا البلد، جراء الانفجار الضخم الذي حوّل بيروت إلى مدينة"منكوبة".

وفور هبوط طائرته مطار رفيق الحريري ببيروت، غرّد ماكرون باللغتين العربية والفرنسية قائلا "لبنان ليس وحيدا".

ولدى وصوله المطار، استقبله الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث سيعقدان مباحثات ثنائية لاحقة، في إطار سلسلة لقاءات ستجمع الضيف الفرنسي بعدد من المسؤولين في لبنان.

وماكرون هو أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الفاجعة التي شهدها مرفأ بيروت، أول أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة الآلاف بجروح.

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ويرى مراقبون أن زيارة ماكرون إلى لبنان، في ظل هذا الظرف العصيب، تجسد الروابط التاريخية بين البلدين.

ووفق أجندة الزيارة، سيتوجه الرئيس الفرنسي إلى مرفأ بيروت الذي تحول إلى أشلاء متناثرة، بعد أن كان يمثل أحد أهم المرافق الاقتصادية في لبنان وبوابته نحو الخارج.

إخوة تضامن

وعشية وصوله، قال الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر، إنه سيزور بيروت "للقاء الشعب اللبناني" مشيرا إلى أنه "يحمل رسالة أخوة وتضامن من الفرنسيين".

وتتزامن الزيارة مع بدء دول عديدة حول العالم بينها الإمارات العربية المتحدة، إرسال مساعدات وفرق إغاثة، لدعم لبنان في هذه المحنة التي ألمّت به.