سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6 أغسطس 2020.. واليورو يرتفع 10 قروش

تباين سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك المصرية، وارتفع سعره في بنكين، بينما قام بنك واحد بخفض السعر.



وعلى شاشة البنك المركزي المصري استقر سعر الدولار عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وزاد الدولار قرشين لدى المصرف المتحد وقرشا واحدا لدى بنك الإسكندرية.

ومن جهته، قام بنك "ميد" بخفض الدولار قرشين كاملين.

وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر قرشين.

وهيمن سعر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع على الدولار في 19 بنكا، وهو أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصري.

يأتي ثبات الجنيه المصري أمام الدولار وسط نشاط ملحوظ لأنشطة القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي وتعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت، أعلى مستوياته منذ عام خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وسجل المؤشر 49.6 مقارنة بـ 44.6 في يونيو/ حزيران مقتربا بذلك من نطاق النمو.

وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء الإصدار خلال شهر أبريل عند 29.7 نقطة خلال ذروة تفشي وباء "كوفيد-19".

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وجاء الارتفاع بفضل إعادة فتح قطاعات عديدة في الاقتصاد أبرزها السياحة والضيافة مع تخفيف القيود على حركة السفر والسياحة والطيران.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني وأبوظبي الإسلامي وعودة والشركة المصرفية العربية، والبركة.

كما تكرر السعر نفسه على شاشات بنوك التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وبلوم، والتنمية الصناعية، والمشرق، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، وكريدي أجريكول، والمصري لتنمية الصادرات والمصرف العربي الدولي وقناة السويس وساييب والمصرف المتحد والاستثمار العربي.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للعملة الخضراء عند 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية، وهو نفس السعر لدى بنوك مصر والأهلي اليوناني وميد.

سعر الدولار في أكبر بنك خاص

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي - أكبر بنوك القطاع الخاص - 15.93 جنيه للشراء مقابل 16.03 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو والإسترليني

وقفز سعر اليورو 10 قروش كاملة ليسجل 18.77 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، وفقا لشاشة أسعار البنك الأهلي المصري.

كما زاد الجنيه الإسترليني 9 قروش إلى 20.78 جنيه للشراء و21.06 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وحافظ الريال السعودي على سعره مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي على شاشة البنك الأهلي 49.61 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.