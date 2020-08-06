شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك.. اعرف إزاى تتأكد من سلامة اللحمة المفرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم الحمراء الأكلة الأساسية على المائدة المصرية، وينصح الكثيرون دائما قبل الشراء بالتأكد من صحتها وصلاحيتها لكن هناك صعوبة فى التأكد من جودة اللحم المفروم، لأن البكتيريا والجراثيم تنتشر على السطح.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان لحم البقر المفروم فاسدا.



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