تجربتي مع رجيم الموز والحليب والماء لخسارة 5 كيلو في أسبوع 



لم أعرف أن تجربتي مع رجيم الموز والحليب والماء يمكن ان تساعدني على تحقيق هدف خسارة الوزن واستعادة الرشاقة مع الحفاظ على صحة سليمة بهذه السرعة. وما جعلني اتبع هذه الحمية هو انها قصيرة الامد وانه يمكن تطبيقها بسهولة. ولأنني تمكنت من تحقيق هدفي احرص على ان اتشارك مع الجميع تفاصيل تجربتي مع رجيم الموز والحليب والماء السريع والفعال.

فوائد رجيم الموز والحليب والماء



قبل ان ابدأ بالتحدث عن تجربتي مع رجيم الموز والحليب والماء لا بد من اذكر السبب الذي دفعني الى اتباعه. فقد قرأت في كتاب نشرته اختصاصية تغذية شهيرة ان تناول اللبن الزبادي الطبيعي مع الموز يساعد على الشعور بالشبع خلال مدة قصيرة. ولهذا عندما طبقته لم اشعر خلال ايامه الـ7 بالحاجة الى تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات. والسبب بحسب الكتاب هو ان هذين المكونين يحتويان على انزيمات تسهل عملية الهضم وتحفز الايض. كما انهما غنيان بالالياف وبالنشاء الذي يمنح الشعور بالشبع لمدة طويلة خلال النهار. وهكذا تخلصت من عادة اللقمشة المسببة لزيادة الوزن. كذلك تعرفت على الكثير من الفوائد الاخرى.



- يحتوي الموز على الفيتامين B6 والفيتامين C الضروريين لقيام الجسم بالكثير من وظائفه الحيوية.

- يعتبر الحليب الطبيعي غير المحلى مصدراً مهماً جداً للفيتامينA ومجموعة الفيتامينات B إضافة إلى البروتينات والكثير من المعادن، علماً انه يعمل على تنظيم عمل الامعاء وعلى تسهيل عملية المرو المعوي والحد من الاصابة بالامساك وغير ذلك من الاضطرابات الهضمية.

- يساعد تناول هذين المكونين معاً على الاحساس بالشبع في وقت قصير وعلى حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً البطن والارداف والفخذين والذراعين.

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- تساعد بعض مكونات الحليب والموز وخصوصاً البوتاسيوم على الحد من الشعور بالتعب والتشنج العضلي خلال الليل والنهار كما انها تحمي صحة الكبد وستهل عمله.

- من ابرز ايجابيات هذا الرجيم أنه من السهل تطبيقه وانه يساعد على خسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة ومن دون الشعور بالحرمان.

ولهذا قررت بدء اتباع حمية الموز والحليب والماء التي تعتمد في اليابان والتي ساعدتني على خسارة 5 كيلو في اسبوع واحد فقط، ما جعلني استعيد الثقة بمظهري.

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طريقة رجيم الموز والحليب والماء



لم اجد صعوبة كبيرة في تطبيق رجيم الموز والحليب والماء. فهو اكثر سهولة مما يتصور الجميع. ولهذا اتبعت هذه القواعد.

- تناول كوب من الحليب خفيف الدسم وغير المحلى مع ثمرة موز عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- شرب كمية كافية من الماء غير البارد وتجنب تناول الاطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون الضارة في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- في الايام الـ3 الاولى من الحمية تناولت الكثير من الموز والحليب الطبيعي مع شرب الماء خلال الوجبات الرئيسية.



- في الايام الاخرى ولكي لا اعاني من اي نقص في المغذيات الاساسية والضرورية، حرصت على تناول الموز والحليب بكميات اقل مع اختيار اطعمة لا تحتوي على الدهون الضارة.

- شمل برنامجي الغذائي انواع الحساء المطهوة بطريقة صحية والخضار واللحوم الخالية من الدهون الضارة والاسماك والبيض. وبالطبع فضلت تحضير الاطباق بنفسي في المنزل.

- ومن اجل نجاح رجيم الموز والحليب والماء لم أتخل عن اي من الوجبات الاساسية وتناولت وجبة خفيفة في المساء.