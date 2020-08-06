صحة ورشاقة

اعتمدي الكمون والبابونج لنحت البطن والخصر

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nahid.ahmed 0 تبليغ

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اذا كنت تبحثين عن طرق وحميات غذائية للتخلص من دهون البطن ، ننصحك باتباع مشروب صحي ، المفيد للجسم والذى اثبت فاعليته فى التخلص من دهون البطن والحصول على بطن مثالي، واليك تفاصيل كاملة عن طريقة تحضير مشروب طبيعي للتخلص من دهون البطن العنيدة

 

اعتمدي الكمون والبابونج لنحت البطن والخصر

 

وصفة بذور الكمون

 

المكونات 

ملعقة صغيرة من بذور الكمون

كوب من الماء 

طريقة الاعداد والتنفيذ 

اغلي المكونات السابقة جيدا ثم قومي بشرب الخليط وكرري الوصفة مرة يوميا. 

 

اعتمدي الكمون والبابونج لنحت البطن والخصر

 

وصفة خل التفاح 

 

المكونات 

ملعقة كبيرة من خل التفاح 

كوب من الماء الدافئ 

طريقة الاعداد والتنفيذ

اخلطي المكونات جيدا ثم اشربي الخليط وكرري الوصفة علي مدار 3 مرات يوميا. 

 

اعتمدي الكمون والبابونج لنحت البطن والخصر

 

وصفة المرمرية والبابونج

 

المكونات 

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ملعقة كبيرة من المرمرية

2ملعقة كبيرة من البابونج

2ملعقة كبيرة من اللافندر

كوب من الماء المغلي 

طريقة الاعداد والتنفيذ 

قومي بوضع المكونات في الماء المغلي واخلطيهم جيدا ثم اشربي الخليط وكرري الوصفة مرة يوميا. 

 

اعتمدي الكمون والبابونج لنحت البطن والخصر

 

وصفة الزنجبيل والقرفة

 

المكونات 

ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل المغلي

ملعقة صغيرة من القرفة

3 شرائح من الليمون 

كوب ماء مغلي

طريقة الاعداد والتنفيذ 

قومي بنقع المكونات جيداا لمدة 10 دقائق ثم اشربي المنقعوع وكرري الوصفة 3 مرات يوميا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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