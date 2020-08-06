اعتمدي الكمون والبابونج لنحت البطن والخصر

اذا كنت تبحثين عن طرق وحميات غذائية للتخلص من دهون البطن ، ننصحك باتباع مشروب صحي ، المفيد للجسم والذى اثبت فاعليته فى التخلص من دهون البطن والحصول على بطن مثالي، واليك تفاصيل كاملة عن طريقة تحضير مشروب طبيعي للتخلص من دهون البطن العنيدة وصفة بذور الكمون المكونات ملعقة صغيرة من بذور الكمون كوب من الماء طريقة الاعداد والتنفيذ اغلي المكونات السابقة جيدا ثم قومي بشرب الخليط وكرري الوصفة مرة يوميا. وصفة خل التفاح المكونات ملعقة كبيرة من خل التفاح كوب من الماء الدافئ طريقة الاعداد والتنفيذ اخلطي المكونات جيدا ثم اشربي الخليط وكرري الوصفة علي مدار 3 مرات يوميا. وصفة المرمرية والبابونج المكونات Advertisements ملعقة كبيرة من المرمرية 2ملعقة كبيرة من البابونج 2ملعقة كبيرة من اللافندر كوب من الماء المغلي طريقة الاعداد والتنفيذ قومي بوضع المكونات في الماء المغلي واخلطيهم جيدا ثم اشربي الخليط وكرري الوصفة مرة يوميا. وصفة الزنجبيل والقرفة المكونات ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل المغلي ملعقة صغيرة من القرفة 3 شرائح من الليمون كوب ماء مغلي طريقة الاعداد والتنفيذ قومي بنقع المكونات جيداا لمدة 10 دقائق ثم اشربي المنقعوع وكرري الوصفة 3 مرات يوميا. اقرئي أيضا رجيم فعال لتنحيف البطن والأرداف وصفات تنحيف الخصر من دون رجيم قاسٍ رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام

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