شكرا لقرائتكم اختبار يفضح الفيروس في 90 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما ينصب عمل العلماء في بريطانيا وخصوصا في جامعة أكسفورد على دراسة المراحل الأخيرة للقاح الأمل الذي ينتظره العالم لعلاج فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 18 مليون شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في أواخر السنة الماضية، كشفت الصحة البريطانية عن اختبار جديد يفضح كوفيد 19 خلال 90 دقيقة.

وقال مات هانكوك وزير الصحة، إنه سيتم توزيع ملايين من وسائل الاختبارات القادرة على اكتشاف الفيروس خلال 90 دقيقة على المستشفيات البريطانية ودور المسنين والمختبرات لتعزيز القدرات خلال الأشهر المقبلة.

وقال إن تلك الوسائل ستضم 5.8 مليون اختبار باستخدام الحمض النووي و45 ألف اختبار باستخدام المسحات. ولن تحتاج أي من الوسيلتين لمسؤولي صحة محترفين.

كما أضاف أن "حقيقة قدرة هذه الاختبارات على اكتشاف الانفلونزا إضافة إلى فيروس كورونا ستكون مفيدة جدا مع اتجاهنا لفصل الشتاء ومن ثم يمكن للمرضى اتباع النصيحة السليمة لحماية أنفسهم والآخرين".

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علاجات لمرضى السرطان

من ناحية أخرى قالت هيئة الصحة الوطنية ذات التمويل العام إنها ستوفر علاجات "تتوافق مع كوفيد-19" لمرضى السرطان تشمل عقاقير ليس لها تأثير كبير على جهاز المناعة.

هذا وواجه نظام الرعاية الصحية في بريطانيا ضغوطا شديدة خلال فترات ذروة تفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص، لتصبح رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الوفاة من كورونا، وفقا لمحصلة جمعتها رويترز الأحد.

وأعلنت بريطانيا، الجمعة، تجميد رفع تدابير الإغلاق جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء البريطاني: "علينا التزام القوانين وإلا سنضطر لإغلاق البلاد بشكل كامل"، مضيفاً أن على البريطانيين الخضوع لفحص تشخيص كورونا في حال وجود عوارض.

وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية فإنه تم إحصاء 18,011,763 إصابة بكوفيد-19 في العالم وهذا يشمل 687 ألفا و941 وفاة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم مع 4,657,693 إصابة بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل ب2,733,677 إصابة و94104 وفاة، والمكسيك (47746) وبريطانيا (46193) والهند (37364).