شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل تحتاج النساء إلى سعرات حرارية إضافية خلال فترة الرضاعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائي الصحي ضروري دائمًا ، ولكنه أكثر حيوية إذا كانت الأم ترضع طفلها رضاعة طبيعية، تتطلب الرضاعة الطبيعية الكثير من الطاقة والمغذيات التي يستهلكها الطفل بشكل غير مباشر تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا مهمًا في نموها، ومن الضروري التأكد من أن النظام الغذائي يوفر العناصر الغذائية التي تحتاجها الأم والطفل أثناء الرضاعة الطبيعية.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية اكدت غياثري كاماث ، استشاري أول طب التوليد والنسائيات بمستشفى فورتيس بانيرغهاتا بالهند، على بعض الأشياء لفهم أساسيات تغذية الرضاعة الطبيعية بشكل أفضل.

س: هل تحتاج النساء إلى سعرات حرارية إضافية أثناء الرضاعة؟

ج: نعم قد تحتاج إلى تناول أكثر من المعتاد بقليل - حوالي 330 إلى 400 سعر حراري إضافية كل يوم، لأن هذا سيعطيها الطاقة والتغذية الكافية لإنتاج الحليب، للحصول على هذه السعرات الحرارية الإضافية، يجب أن تدمج أطعمة مثل شريحة من خبز الحبوب الكاملة مع ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني وموز متوسط ​​أو تفاح وحول وعاء من الزبادي في نظامك الغذائي.

س: ما الأطعمة التي يمكن للأمهات تناولها أثناء الرضاعة الطبيعية؟

ج: يُنصح بالتركيز على اتخاذ خيارات صحية تساعد على زيادة إنتاج الحليب، يمكن دمج الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والفاصوليا والعدس ومنتجات الألبان بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا اختيار مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى بعض الفواكه والخضراوات من المرجح أن يضمن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أثناء الرضاعة الطبيعية المتطلبات الغذائية لطفلك.

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س: ما الذي يجب تناوله من السوائل أثناء الرضاعة؟

ج: يجب أن تشرب عندما تشعر بالعطش ، وأن تشرب أكثر في حالة ظهور البول باللون الأصفر الغامق، يجب الحذر من العصائر والمشروبات السكرية ، لأن الكثير من السكر يمكن أن يساهم في زيادة الوزن أو ربما يخرب جهود فقدان وزن الحمل بالإضافة إلى ذلك ، احترس من تناول الكافيين يمكن أن يكون الكافيين المفرط مزعجًا لأن الكافيين الموجود في حليب الثدي قد يحرض الطفل ويتداخل مع دورات نومه وبالتالي ، يجب التأكد من عدم تقييد أكثر من كوب إلى كوبين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يوميًا.

س: ما الذي يجب أن تأكله الأم النباتية أثناء الرضاعة الطبيعية؟

ج: في حالة اتباع نظام غذائي نباتي ، من الضروري اختيار الأطعمة التي ستمنح العناصر الغذائية التي تحتاجها، يمكن اختيار الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين والكالسيوم، بالنسبة للحديد ، قم بدمج العدس الجيد والحبوب والخضروات الورقية والبازلاء والفواكه المجففة ، خاصة الزبيببالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا دمج الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل الحمضيات، يمكنك أيضًا الحصول على البروتين الذي تتناوله من منتجات الصويا وبدائل اللحوم والبقوليات والعدس والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

س: ما الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك الحد منها أو تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية؟

كن حذرًا من بعض الأطعمة والمشروبات أثناء الرضاعة الطبيعية على سبيل المثال ، لا يوجد مستوى من الكحول في حليب الثدي يعتبر آمنًا للطفل لذا ، من المستحسن تجنب إرضاع طفلك رضاعة طبيعية لبضع ساعات في حالة تناولك للكحول يستغرق ذلك عادةً من ساعتين إلى ثلاث ساعات أو أكثر حسب وزن جسمك ومع ذلك ، قبل شرب الكحول ، فكر في ضخ الحليب لإطعام طفلك لاحقًا.

فيما يتعلق بالمأكولات البحرية ، يمكنك تناولها باعتدال لأنها مصدر كبير للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية على الرغم من أنها تحتوي على الزئبق أو الملوثات الأخرى يجب توخي الحذر عند تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.